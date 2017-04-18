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В Мосуле ликвидировали одного из главарей ИГИЛ по прозвищу "Русский"

18 апреля в 15:27

В результате ракетной атаки был ликвидирован российский террорист Абу Хаджир аль-Руси.

игил
В иракском Мосуле ликвидировали российского террориста ИГИЛ
RailwayFX / Depositphotos
Полиция Ирака сообщила о ликвидации одного и главарей террористической организации "Исламское государство" по прозвищу "Русский".

В полиции сообщили, что в результате ракетной атаки был ликвидирован Абу Хаджир аль-Руси — российский террорист ИГИЛ, передает Iraqi News.

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Напомним, 18 января правительственные войска Ирака заявили о вытеснении боевиков ИГИЛ из восточной части Мосула и установлении полного контроля над восточным берегом реки Тигр в городе.

20 октября 2016 года иракская армия совместно с курдскими военными формированиями "Пешмарга" начала масштабную наступательную операцию на Мосул. Операцию поддержали войска международной коалиции во главе с США. Ее целью является вытеснение боевиков на север и восток Ирака и освобождение Мосула.

 

По материалам: ZN.UA
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Тэги Ирак ликвидация ИГИЛ боевики террорист Россия
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