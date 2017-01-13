В Пакистане грузовик врезался в школу, есть погибшие

Пять человек погибли, еще около 30 получили ранения в результате инцидента в Кашмире.
В результате наезда погибли четверо учеников и один учитель, около 30 человек получили ранения. Все пострадавшие – ученицы четвертого класса.
По словам полицейских, девочки и их учителя находились во дворе школы в момент наезда грузовика.
Пострадавшие доставлены в больницу. По сообщениям врачей, четыре девочки находятся в критическом состоянии.
Водитель грузовика сбежал с места преступления, но позже сотрудникам правоохранительных органов Пакистана удалось задержать его.
Напомним, 31 декабря в Хельсинки автомобиль врезался в толпу людей. Семь человек были госпитализированы, при этом по меньшей мере трое из них находились в критическом состоянии.
Ранее, 19 декабря, около 20 часов по местному времени грузовик въехал в толпу людей на рождественской ярмарке у Мемориальной церкви кайзера Вильгельма в Берлине. Грузовик врезался в толпу на скорости 60-80 км/ч и, давя людей и руша торговые палатки, проехал от 50 до 80 метров.
В результате умышленного наезда тяжелого грузовика на посетителей берлинской рождественской ярмарки погибли 12 человек, ранения получили еще 70.ZN.UA