В Пакистане грузовик врезался в школу, есть погибшие

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Пять человек погибли, еще около 30 получили ранения в результате инцидента в Кашмире.

Четыре ученицы и учитель погибли, еще четыре девочки находятся в критическом состоянии en.trend.az

В принадлежащейчасти региона Кашмир грузовик, перевозивший мешки с мукой, не справился с управлением и врезался в здание женской школы. Инцидент произошел на северо-востоке региона, в районе Бага, в пятницу, 13 января, сообщает агентство Xinhua

В результате наезда погибли четверо учеников и один учитель, около 30 человек получили ранения. Все пострадавшие – ученицы четвертого класса.

По словам полицейских, девочки и их учителя находились во дворе школы в момент наезда грузовика.

Пострадавшие доставлены в больницу. По сообщениям врачей, четыре девочки находятся в критическом состоянии.

Водитель грузовика сбежал с места преступления, но позже сотрудникам правоохранительных органов Пакистана удалось задержать его.

Напомним, 31 декабря в Хельсинки автомобиль врезался в толпу людей. Семь человек были госпитализированы, при этом по меньшей мере трое из них находились в критическом состоянии.

Ранее, 19 декабря, около 20 часов по местному времени грузовик въехал в толпу людей на рождественской ярмарке у Мемориальной церкви кайзера Вильгельма в Берлине. Грузовик врезался в толпу на скорости 60-80 км/ч и, давя людей и руша торговые палатки, проехал от 50 до 80 метров.

В результате умышленного наезда тяжелого грузовика на посетителей берлинской рождественской ярмарки погибли 12 человек, ранения получили еще 70.