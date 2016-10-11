В ООН запросили 120 миллионов долларов на помощь пострадавшим от "Мэтью" гаитянцам

Некоторые города и деревни были полностью смыты, отметил Генсек ООН.

В помощи на Гаити нуждаются 1, 4 млн человек Пресс-служба ООН

ООН запросила у доноров на ближайшие три месяца 120 млн долларов США для оказания помощи жителям Гаити, пострадавшим от разрушительного урагана "Мэтью". По последним данным, в помощи нуждаются 1,4 млн человек, заявил на пресс-конференции Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, сообщает Центр новостей ООН.

По его словам, в результате наводнения уничтожены запасы продовольствия и посевы, разрушены или повреждениях 300 школьных зданий.

"Некоторые города и деревни были полностью смыты", - сказал Пан Ги Мун. Он отметил, что последствием стихийного бедствия могут стать инфекционные заболевания, в частности холеры, вспышки которой уже зафиксированы на Гаити.

По мере того, как спасателям удается добираться в труднодоступные районы, число лиц, нуждающихся в помощи, растет.

Как сообщалось, по последним данным от урагана "Мэтью" на Гаити погибла 1 тыс. человек..