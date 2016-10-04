Сильнейший за последнее десятилетие ураган "Мэтью" обрушился на побережье Гаити

Власти эвакуируют местных жителей.

В Карибском бассейне разбушевался ураган "Мэтью"

Один из самых сильных ураганов в Атлантическом океане за последнее десятилетие, ураган "Мэтью" обрушился на побережье Гаити. Урагану присвоена четвертая категория сложности. Метеорологи и не исключают, что скорость урагана может достичь 250 км/час, что соответствует пятой категории.

На текущий момент от ливня и сильного ветра уже пострадали города и деревни, которые находятся на юго-западе острова, также погибли два рыбака.

Эксперты предупреждают, что сильные дожди могут привести к наводнениям на Гаити, Ямайке и в Доминиканской Республике. В домах заколачивают окна, местным жителям и туристам советуют пренебречь зрелищем и оставаться во время урагана в помещениях. На выходных власти Гаити объявили об эвакуации местных жителей.

Ураган "Мэтью" - мощный тропический циклон над Карибским морем 2016. Ураган перемещается от побережья Африки с 22 сентября. После того как ураган пройдет через юго-западную часть Гаити, он направится на Кубу, а затем на Багамские острова. В четверг ураган достигнет побережья американского штата Флорида, прогнозируют метеорологи.

Как сообщалось, в начале августа в результате тропического шторма "Эрл", обрушившегося на восток Мексики, погибли 45 человек.