Сильнейший за последнее десятилетие ураган "Мэтью" обрушился на побережье Гаити

Власти эвакуируют местных жителей.
На текущий момент от ливня и сильного ветра уже пострадали города и деревни, которые находятся на юго-западе острова, также погибли два рыбака.
Эксперты предупреждают, что сильные дожди могут привести к наводнениям на Гаити, Ямайке и в Доминиканской Республике. В домах заколачивают окна, местным жителям и туристам советуют пренебречь зрелищем и оставаться во время урагана в помещениях. На выходных власти Гаити объявили об эвакуации местных жителей.
Ураган "Мэтью" - мощный тропический циклон над Карибским морем 2016. Ураган перемещается от побережья Африки с 22 сентября. После того как ураган пройдет через юго-западную часть Гаити, он направится на Кубу, а затем на Багамские острова. В четверг ураган достигнет побережья американского штата Флорида, прогнозируют метеорологи.
Как сообщалось, в начале августа в результате тропического шторма "Эрл", обрушившегося на восток Мексики, погибли 45 человек.Русская служба Би-би-си