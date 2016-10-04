В ООН призвали мэров переосмыслить концепцию планирования городов

Около четверти горожан мира живут в трущобах или неформальных поселениях.

Четверть горожан живет в трущобах

Примерно четверть от всех горожан мира живут в трущобах или неформальных поселениях. При этом количество городских жителей продолжит расти. Если сейчас в городах проживает около половины населения планеты, то к 2030 году число горожан вырастет до двух третей населения мира, на них будет приходиться около 80% мирового ВВП, сообщает Центр новостей ООН.

В связи с этим в ООН, напомнив о всеобщем праве на адекватное жилье, призвали мэров переосмыслить концепцию планирования городов. "В результате стремительной урбанизации растает число бедняков, которые проживают в опасных условиях, в тесноте или не имеют доступа к базовым услугам, включая водоснабжение, электроснабжение, медицинское обслуживание и вывоз мусора", - говорится в послании Генерального секретаря ООН, приуроченному к Всемирному дню Хабитат, который отмечается 3 октября.

В ООН призвали лучше планировать города и управлять ими, строить больше энергоэффективных зданий и наладить эффективные системы общественного транспорта.

В ООН отмечают, что стремительная урбанизация порождает не только новые возможности, но и целый ряд новых проблем. При отсутствии адекватного городского планирования рост численности городского населения может обернуться ростом неравенства и крайне негативно влиять на окружающую среду. Ведь города производят большую часть отходов и являются основным источником загрязнения.

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун отметил, что в конце октября городские проблемы будут обсуждаться в Кито, Эквадоре, на Международной конференции ООН по жилью и устойчивому городскому развитию.

Как сообщалось, ранее Пан Ги Мун заявлял, что бедность во всех ее проявлениях должна быть ликвидирована во всем мире к 2030 году.