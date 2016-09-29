Шесть стран направили в ООН обращение о запрете ядерного оружия

Представитель Австрии рассчитывает, что голосование по тексту обращения может состояться в ООН уже 1 ноября.

Шесть неядерных стран требуют запретить ядерное оружие the-day-x.ru

Шесть стран обратились в Генеральную Ассамблею ООН с призывом разработать "юридически обязывающее" соглашение о запрете ядерного оружия. Все страны, от которых направлено обращение – неядерные. Это Австрия, Бразилия, Ирландия, Мексика, Нигерия и ЮАР, сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на ABCNews.

В обращении, которое было направлено 28 сентября, содержится призыв о созыве в следующем году, на 20 рабочих дней, специальной конференции ООН, которая была бы посвящена разработке соглашения о полном запрете ядерного оружия. принять меры по снижению риска случайного или несанкционированного взрыва, а также повышения уровня информированности о последствиях детонации.

Постпред Австрии в ООН Томас Хайноци рассчитвает, что комитет ООН по разоружение проголосует по данному вопросу уже 1 ноября.

Ранее сообщалось, что переговоры в сфере многостороннего ядерного разоружения зашли в тупик, а мир сталкивается с растущей угрозой ядерной опасности. Об этом заявил первый заместитель генерального секретаря ООН Ян Элиасон в Нью-Йорке на заседании высокого уровня, посвященном Международному дню борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия, который отмечается 26 сентября.