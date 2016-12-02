В ООН предупреждают о возможном начале новой "арабской весны" – The Economist

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Правительства арабских стран так и не поняли, что проблемы молодежи нельзя решать ограничениями и преследованиями.

Арабская молодежь может устроить новые антиправительственные протесты из-за роста безработицы и маргинализации. Flickr/The Muslim Tribune

В декабре 2010 года правительствообсуждало результаты исследования среди молодежи. Оно выявило, что только 16% граждан в возрасте 18-29 лет голосуют на выборах и лишь 2% - привлечены к волонтерской работе.

Министры тогда, сложа руки, объявили, что молодежь в стране апатичная. А уже через несколько недель после этого тысячи молодых египтян вышли на улицы и свергли режим Хосни Мубарака.

Об этом напоминает The Economist, добавляя, что 29 ноября ООН опубликовала новый отчет о настроениях арабского мира. Он свидетельствует о том, что после Арабской весны мало уроков было усвоено. Через пять лет после того, как демонстранты в арабских странах повалили четырех президентов, режимы стали еще более жестокими к инакомыслию. Но они так и не поняли, в чем была причина тех событий.

Когда государства терпят крах, молодежь начинает идентифицировать себя с религией, сектами или с племенами, а не с принадлежностью к стране. В 2002 году пять арабских стран были погружены в конфликты. Сегодня таких 11 стран. В отчете ООН говорится, что к 2020 году каждые три арабы из четырех будут "жить в странах, уязвимых к конфликтам".

Страшно то, что на арабский мир приходится лишь 5% населения мира, но в 2014 году именно он был источником 45% мирового терроризма. 68% погибших на поле битвы приходится на арабов, так же как 47% переселенцев и 58% беженцев в мире. Война не только убивает и калечит, она уничтожает жизненно важную инфраструктуру, ускоряя распад.

Молодое население арабских стран (в возрасте от 15 до 29 лет) насчитывает 105 миллионов человек и стремительно увеличивается. Но безработица, бедность и маргинализация растут быстрее. Уровень безработицы среди молодежи в арабских странах составляет 30%, а это в два раза больше среднего показателя в мире. Половина арабских женщин не могут найти работу. А тем временем, государственное управление остается в руках элит, которые передают власть по наследственному принципу.

"Молодежь охвачена сильным чувством дискриминации и социальной изоляции", - говорится в отчете ООН.

Авторы указывают, что такое положение вещей ослабляет приверженность молодежи к правительственным институтам. Многие из тех, кто уполномочен принимать решения, или только занимаются болтовней, или же смешивают проблемы молодежи с деятельностью беззубых министерств спорта.

"Ситуация значительно хуже, чем до Арабской весны", - сказал посол ООН по делам молодежи Ахмед аль-Хендави.

Арабские режимы реагируют на угрозы в области безопасности усилением своей хватки. Правительства направляют капиталы для развития на закупку иностранного вооружения. Из-за отсутствия социальной и физической мобильности в родной стране, молодые арабы обычно едут заграницу. Но такие социальные предохранители очень быстро закрываются. Несмотря на заявления о братстве со стороны стран Лиги арабских стран, безвизовые поездки между 22 странами-участницами почти не практикуются. Многим арабам вообще приходится брать разрешения на выезд. В странах, охваченных конфликтами, многие люди живут в ограниченный зонах на территории родины. Физические и бюрократические барьеры, которые выставляют как меры безопасности, часто оказываются контрпродуктивными.

"Каждый раз, когда я запрещаю переселенцу или маргинализованному человеку путешествовать, чтобы работать, я косвенным образом делаю его доступной жертвой для экстремистской идеологии", - сказал автор отчета ООН Джад Хаабан.

Много образованных и одаренные молодые люди покидают регион. Авторы отчета советуют упростить условия внутреннего передвижения, чтобы уменьшить напряжение. Несмотря на то, что столетие назад арабский регион был единственным рынком, сейчас получить студенческую или бизнес-визу в Европу легче, чем в соседнюю арабскую страну. Таможенный союз и упрощение режима передвижения населения может повысить ВВП региона до 700 миллиардов долларов уже через 7 лет. В это же время, арабская молодежь сейчас больше готова протестовать, чем участвовать в выборах. Поэтому ситуация опасна и может привести к новым массовым акциям.

Ранее в ООН подсчитали, что экономические потери от "арабской весны" превысили 600 миллиардов долларов. Для подсчетов были использованы прогнозы экономического роста арабских стран, сделанные до 2011 года. Также учитывались и косвенные факторы: ситуация с беженцами, сокращение денежных переводов на родину от трудовых мигрантов, спад в туристическом бизнесе.

Напомним, 17 декабря 2010 года в Тунисе начались события, за которыми закрепилось название "арабская весна". Серия революционных протестов прокотилась осенью 2010 года в Сирии и Тунисе, а затем в 2011 году беспорядки распространились на Египет, Ливию, Йемен. В общей сложности волнения затронули 22 страны-участницы Лиги арабских государств.

Толчком к началу массовых выступлений послужило публичное самосожжение уличного торговца фруктов и овощей в Сиди-Бузид (вилайет Сиди-Бу-Зид) Мохаммеда Буазизи.