В ООН назвали военными преступлениями осаду и бомбардировки Алеппо

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

При этом, верховный комиссар по правам человека не обвинил Россию напрямую.

Совет ООН по правам человека проголосовал за проведение независимого расследования событий в Алеппо. facebook/AleppoAMC

Председатель Совета ООН по правам человека Зейд Раад аль Хуссейн во время сегодняшнего заседания ведомства назвал бомбардировки"преступлением исторического масштаба", которое привело к большим жертвам среди мирных жителей, характерным для военных преступлений.

Об этом сообщает Reuters, добавляя, что совет также проголосовал за решение провести независимое расследование событий в Алеппо и наказать всех ответственных за нарушения.

Зейд Раад аль Хуссейн не обвинил напрямую Россию, чьи самолеты в течение недель сбрасывают бомбы на восточную часть сирийского города, который контролируют оппозиционные сирийские силы. Однако, как отмечает агентство, его намеки были предельно понятны.

"Вооруженные оппозиционные группы продолжают вести артиллерийский огонь и из других вооружений по населенным районам западного Алеппо, но беспорядочные авиаудары в восточной части города, которые проводят правительственные силы и их союзники, влекут подавляющее большинство гражданских жертв", - сказал верховный комиссар по правам человека ООН.

Он добавил, что именно такие нарушения и называют военными преступлениями. И если они осуществляются систематически и целенаправленно против мирных людей, тогда их признают преступлениями против человечества. Зейд призвал главные силы в конфликте отбросить свои разногласия и передать ситуацию в Международный уголовный суд.

Тем временем ЕС призвал РФ и сирийский режим прекратить атаки на Алеппо. Европейский совет также призывает к немедленному прекращению боевых действий и возобновления подлинного политического процесса под эгидой ООН. Отмечается, что лица, ответственные за нарушения международного гуманитарного права и прав человека, должны быть привлечены к ответственности.

Ранее постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр во время экстренного заседания Совбеза уличила во лжи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. По ее словам, в тот момент, когда российский министр заявлял на заседании в ООН, что Москва выступает за мирное решение конфликта в Сирии, Россия и силы Башара Асада грузили на самолеты бомбы для удара по Алеппо.