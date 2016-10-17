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Новые санкции против России не помогут населению Алеппо – Штайнмайер

17 октября в 11:59

К настоящему моменту ни одна из стран ЕС не выступила с предложением усилить санкции против Кремля за его действия в Сирии.

Франк Вальтер Штайнмайер1
Франк-Вальтер Штайнмайер не видит смысла вводить против России новый пакет санкций
consilium.europa.eu
Новые санкции против России не помогут улучшить гуманитарную обстановку в Сирии и разрешить кризис, сложившийся вокруг Алеппо, заявил министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

"О санкциях много писали и много говорили. Я не знаю, как санкции помогут как-нибудь улучшить положение людей в восточном Алеппо", – цитирует агентство "Интерфакс" его заявление, сделанное перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини, в свою очередь, заявила, что ни одна из европейских стран еще не выступала с инициативой ввести санкции против России в связи с ее агрессией в Сирии.

"Нет предложений ни от одного государства-члена. Я видела об этом много в СМИ, но этого нет в повестке дня нашей встречи, ведь это вопрос не нарушали страны-члены. Но мы имеем санкции против сирийского режима и продолжим дискуссии об этом", - цитирует ее слова "Укринформ".

Могерини, при этом, указала, что ЕС имеет в своем распоряжении массу прочих инструментов воздействия, помимо санкций.

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Ранее авторитетное немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщало, что Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель намерена выступать за усиление санкций против Российской Федерации из-за ее действий в Сирии. Тема новых санкцій должна будет обсуждаться на заседании Европейского Совета 20-21 октября.

Ранее Штайнмайер выступил с призывом не возвращаться к "старым временам"  в отношениях между НАТО и Кремлем. "Мы не имеем права допустить рецидива новой-старой конфронтации", – заявил он накануне июльского саммита НАТО в Варшаве.

В июне глава МИД ФРГ выступил за постепенное смягчение санкций против России при достижении "существенного прогресса" в реализации Минских договоренностей.

По материалам: Интерфакс , Укринформ ,
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Тэги санкции Сирия Россия
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