Новые санкции против России не помогут населению Алеппо – Штайнмайер

К настоящему моменту ни одна из стран ЕС не выступила с предложением усилить санкции против Кремля за его действия в Сирии.

Франк-Вальтер Штайнмайер не видит смысла вводить против России новый пакет санкций consilium.europa.eu

Новые санкции против России не помогут улучшить гуманитарную обстановку в Сирии и разрешить кризис, сложившийся вокруг Алеппо, заявил министр иностранных дел Германии

"О санкциях много писали и много говорили. Я не знаю, как санкции помогут как-нибудь улучшить положение людей в восточном Алеппо", – цитирует агентство "Интерфакс" его заявление, сделанное перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини, в свою очередь, заявила, что ни одна из европейских стран еще не выступала с инициативой ввести санкции против России в связи с ее агрессией в Сирии.

"Нет предложений ни от одного государства-члена. Я видела об этом много в СМИ, но этого нет в повестке дня нашей встречи, ведь это вопрос не нарушали страны-члены. Но мы имеем санкции против сирийского режима и продолжим дискуссии об этом", - цитирует ее слова "Укринформ".

Могерини, при этом, указала, что ЕС имеет в своем распоряжении массу прочих инструментов воздействия, помимо санкций.

Ранее авторитетное немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщало, что Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель намерена выступать за усиление санкций против Российской Федерации из-за ее действий в Сирии. Тема новых санкцій должна будет обсуждаться на заседании Европейского Совета 20-21 октября.

Ранее Штайнмайер выступил с призывом не возвращаться к "старым временам" в отношениях между НАТО и Кремлем. "Мы не имеем права допустить рецидива новой-старой конфронтации", – заявил он накануне июльского саммита НАТО в Варшаве.

В июне глава МИД ФРГ выступил за постепенное смягчение санкций против России при достижении "существенного прогресса" в реализации Минских договоренностей.