В окрестностях Алеппо в результате российских авиаударов погибли 13 человек — Guardian

Авиаудары совпали с запуском в соседнем Ираке операции по штурму Мосула.

Среди жертв два полуторамесячных младенца и шестеро детей младше восьми лет facebook/AleppoAMC

В результате российских авиаударов по повстанцам в пригороде сирийского Алеппо были убиты по меньшей мере 13 гражданских, среди которых два полуторамесячных младенца и шестеро детей младше восьми лет.

В Сирийской гражданской обороне (SCD) заявили, что авиаудары были нанесены российской авиацией по Мардже, передает Guardian.

В издании добавили, что авиаудары совпали с запуском в соседнем Ираке крупной операции иракских и курдских сил при поддержке США по штурму Мосула, который контролирует "Исламское государство".

Также отмечается, что правительство Сирии может использовать штурм Алеппо, пока все внимание мировой общественности направленно на наступление коалиционных войск на иракский город Мосул.

Ранее Россия заблокировала в Совбезе ООН французскую резолюцию по Сирии. Франция в своем проекте резолюции призвала США и Россию немедленно восстановить режим прекращения огня в Алеппо, население которого оказалось на грани гуманитарной катастрофы. Позже стало известно, что Франция хочет попросить суд в Гааге расследовать военные преступления России в Сирии.Также недавно на заседании Совбеза ООН посол Великобритании в ООН Мэтью Рикрофт обвинил Россию в применении бомб, которые обычно используют для уничтожения военных бункеров, против мирного населения Алеппо.

Подробнее о соглашении о перемирии в Сирии и перспективах урегулирования конфликта с участием США и России читайте в материале Виталия Федянина "Сирия: перемирие, которого не было" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".