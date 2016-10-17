Три четверти жителей России одобрили бомбежки Алеппо

Жители России пока не знают, чем грозят для их страны действия Кремля. Но политику Путина одобряют.

Большинству русских нравится смотреть на разрушенные города facebook/AleppoAMC

Абсолютное большинство граждан Российской Федерации (73%) считают, что критика действий российских военных в Алеппо является необоснованной и направлена на то, чтобы "ослабить Россию, оказать давление", свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

При этом 6% респондентов заявили, что критика является обоснованной, поскольку "российские военные действительно превысили свои полномочия и перегнули палку".

В вопросе участия России в сирийском конфликте треть респондентов поддерживает нынешнюю политику Кремля (32%). По мнению каждого пятого (21%), необходимо притормозить действия или выбрать осторожную позицию. Практически равномерно распределились доли тех, кто считает, что Россия должна отказаться от участия в конфликте (14%) и тех, кто выступает за еще более активные действия в регионе (16%).

Больше половины граждан РФ (53%) затрудняются назвать последствия для России, к которым могут привести действия Кремля. 27% отмечают негативные последствия, в том числе угрозу войны с США и напряжение в отношениях с Западом. Каждый десятый (11%) считает, что последствия могут быть положительными – в частности, Россия может укрепить свое положение в мире, улучшить обороноспособность.

Опрос ВЦИОМ был проведен 8-9 октября 2016 года в 130 населенных пунктах в 46 регионах РФ среди 1600 человек. Заявленная ошибка выборки - 3,5%.

Напомним, что на заседании Совбеза ООН Россию обвинили в военных преступлениях в Сирии. Посол Великобритании в ООН Мэтью Рикрофт обвинил Россию в применении бомб, которые обычно используют для уничтожения военных бункеров, против мирного населения Алеппо.

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун считает, что провальное правление сирийского президента Башара Асада привело к гибели 300 тысяч человек в этой стране.