В Нидерландах уничтожили почти 200 тысяч уток из-за вспышки птичьего гриппа

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Случаи птичьего гриппа также зафиксированы в Дании, Финляндии, Германии и Швеции.

В Нидерландах закрыли зоопарки и запретили охотиться на уток Associated Press

Из-за птичьего гриппа на центральной птицеферме вуничтожили 190 тысяч уток.

На ферме, расположенной в 70 км от Амстердама, была зафиксирована вспышка вируса H5N8. Еще три птицефабрики в радиусе трех километров находятся под усиленным наблюдением санитарных служб, сообщает The Guardian.

Отмечается, что данный штамм вируса неопасен для человека.

Ранее власти ввели запрет на перевозку мяса птицы и продукции птицеводства в радиусе 10 километров.

Как сообщалось, в порту Роттердама и в окрестностях Амстердама были обнаружены мертвыми более 1200 диких птиц. Из-за вспышки птичьего гриппа в ноябре в Нидерландах закрыли зоопарки и запретили охоту на уток.

Случаи птичьего гриппа также были зафиксированы в Дании, Финляндии, Германии, Швеции и Южной Корее.