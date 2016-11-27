В Нидерландах уничтожили почти 200 тысяч уток из-за вспышки птичьего гриппа

Случаи птичьего гриппа также зафиксированы в Дании, Финляндии, Германии и Швеции.
На ферме, расположенной в 70 км от Амстердама, была зафиксирована вспышка вируса H5N8. Еще три птицефабрики в радиусе трех километров находятся под усиленным наблюдением санитарных служб, сообщает The Guardian.
Отмечается, что данный штамм вируса неопасен для человека.
Ранее власти ввели запрет на перевозку мяса птицы и продукции птицеводства в радиусе 10 километров.
Как сообщалось, в порту Роттердама и в окрестностях Амстердама были обнаружены мертвыми более 1200 диких птиц. Из-за вспышки птичьего гриппа в ноябре в Нидерландах закрыли зоопарки и запретили охоту на уток.
Случаи птичьего гриппа также были зафиксированы в Дании, Финляндии, Германии, Швеции и Южной Корее.ZN.UA