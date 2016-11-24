В Киеве зафиксирована циркуляция штамма гонконгского гриппа

В Госпотребслужбе отметили, что всю агрессивность гриппа можно будет узнать через 3 недели.

Согласно данных ВОЗ к группам риска относятся пенсионеры, дети до трех лет и люди с хроническими заболеваниями легких Андрей Товстыженко, ZN.UA

В украинской столице зарегистрировали циркуляцию вирусов гриппа А/Н3N2 ("Гонконгский грипп" - ред.), что и прогнозировалось на эпидемический сезон заболеваемости гриппом и ОРВИ 2016-2017 годов, сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

"За 46 неделю эпидемического сезона заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями 2016-2017 гг. зарегистрировано 17852 больных гриппом и ОРВИ", - сказал он.

Поворозник добавил, что среди заболевших госпитализированы 95 человек, в том числе 64 ребенка.

Согласно данных Всемирной организации здравоохранения к группам риска относятся лица старше 65 лет, дети до трех лет, пациенты с хроническими заболеваниями легких или сердечно-сосудистой системы.

"Ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Киеве соответствует эпидемиологическим сезонным показателям. Но этот индекс будет увеличиваться с каждой новой неделей. Это нормально и природно. А пик заболеваемости ожидаем к концу декабря", — сказал руководитель ГУ Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, передает портал "Город Киев".

По его словам, пока превалирует штамм гриппа H1N1 — "Калифорния", на который у многих украинцев выработан иммунитет.

"Что касается доселе неизвестного штамма A/H3N2, то всю его агрессивность можно будет узнать через 3 недели", добавил Рубан.

Ранее главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская сообщила, что этой зимой в Украине будут циркулировать три штама вируса гриппа. Новой эпидемии гриппа в Минздраве не ожидают. Вирусы старые и знакомые, ничего трагического в них нет.