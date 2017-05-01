В НАТО хотят создать должность координатора по АТО Альянса

Ни одна из стран-членов не выступила против подобного предложения.

В НАТО хотят создать пост координатора по антитеррористическим операциям

На фоне заявлений президента США Дональда Трампа о необходимости вв противодействии терроризму, в Альянсе рассматривают возможность создания должности координатора по антитеррористическим операциям.

Отмечается, что ни одна из стран-членов НАТО не выступила против подобного предложения, сообщает The Wall Street Journal.

Ранее издание Atlantic Council писало, что главная проблема НАТО не оборонные бюджеты, а Россия. Когда президент США Дональд Трамп посетит саммит НАТО в Брюсселе 25 мая, ему не стоит бесконечно пинать европейцев за их расходы на оборону. Вместо этого он должен направить внимание союзников на необходимости выступить против ядерного шантажа со стороны России, а также ее преимущества в обычных вооружениях.