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В НАТО хотят создать должность координатора по АТО Альянса

1 мая в 22:15

Ни одна из стран-членов не выступила против подобного предложения.

НАТО-Турция
В НАТО хотят создать пост координатора по антитеррористическим операциям
На фоне заявлений президента США Дональда Трампа о необходимости в усилении НАТО в противодействии терроризму, в Альянсе рассматривают возможность создания должности координатора по антитеррористическим операциям.

Отмечается, что ни одна из стран-членов НАТО не выступила против подобного предложения, сообщает The Wall Street Journal.

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Ранее издание Atlantic Council писало, что главная проблема НАТО не оборонные бюджеты, а Россия. Когда президент США Дональд Трамп посетит саммит НАТО в Брюсселе 25 мая, ему не стоит бесконечно пинать европейцев за их расходы на оборону. Вместо этого он должен направить внимание союзников на необходимости выступить против ядерного шантажа со стороны России, а также ее преимущества в обычных вооружениях.  

По материалам: The Wall Street Journal
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Тэги НАТО США терроризм
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