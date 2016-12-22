В Москве умер внук Сталина

Евгению Джугашвили было 80 лет.

В Москве скончался внук Сталина Евгений Джугашвили ТАСС

Внук Иосифа Сталина (настоящая фамилия Джугашвили — ред.) Евгений Джугашвили скончался в Москве, сообщили в справочной службе "Скорой помощи" российской столицы.

Евгений Джугашвили был гражданином РФ и Грузии, жил в Москве и Тбилиси. Стал широко известен как участник судебных процессов в защиту чести и достоинства Сталина. Он также снимался в ряде фильмов о Сталине.

Он родился 10 января 1936 года в Урюпинске у старшего сына Сталина Якова Джугашвили и Ольги Голышевой.

Ранее издание Newsweek писало, что Россия замалчивает национальную травму от террора Сталина.

По данным опроса "Левада-Центра", в марте 2016 года 54% жителей России заявляли, что Сталин сыграл положительную роль в истории страны. При этом 60% русских не хотели бы жить и работать при таком руководителе.