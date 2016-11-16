В Малайзии назвали новые сроки окончания следствия по катастрофе лайнера МН17 в Донбассе

Объединенной следственной группе известно о сотне человек, связанных с трагедией.

В Малайзии заявили о сотне причастных к катастрофе МН17

Власти Малайзии рассчитывают, что виновные в катастрофе малайзийского Boeing рейса MH17 летом 2014 года в Донбассе станут известны не позднее 2018 года. Сейчас следствию уже известны имена 100 человек, которые могут быть связаны с этой трагедией, заявил министр транспорта Малайзии Лиоу Тионг Лай, сообщает местное издание The Star.

"Следствию предстоит связаться с каждым из них, чтобы выяснить все детали. Когда мы определим, кто сбил самолет, мы сделаем все от нас зависящее, чтобы суд в Нидерландах вынес приговор ответственным", — сказал малазийский министр.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин высказывал предположение, что окончательные результаты расследования катастрофы малазийского авиалайнера МН17 в небе над Донбассом могут быть представлены весной 2017 года.

Ранее сообщалось, что имена виновных в атаке на малазийский "Боинг", сбитый над территорией оккупированного Донбасса в 2014 году, могут быть подтверждены до конца 2016 года, считает министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп.

Напомним, 17 июля 2014 года был сбит "Боинг-777" рейса MH17 "Малайзийских авиалиний" в небе над Донецкой областью, в зоне боевых действий рядом с поселком Шахтерск. Самолет летел рейсом "Амстердам-Куала-Лумпур". Все 298 человек, которые находились на борту самолета, погибли.

В сентябре 2016 года международные следователи подтвердили причастность России к уничтожению MH17.

Подробнее о последнем отчете JIT читайте в статье Владимира Кравченко "МН17: за полшага до истины. Следователи установили российские корни "Бука" на сайте ZN.UA.