Россия передала в Голландию данные о сбитом в Донбассе авиалайнере МН17

Следственная группа решит, насколько полезны российские сведения.

Россия передала следствию сои данные по малайскому самолету

Россия передала Нидерландам новые данные по сбитому в небе над Донбассом малазийскому пассажирскому авиалайнеру Boeing МН17 в Донбассе, сообщил глава нидерландского Минюста, сообщает издание Dutch News со ссылкой на министра юстиции Арда ван дер Стера, передает РБК.

Как сообщает нидерландский телеканал NOS, Международная следственная комиссия, рассмотрит полученные данные и решит, будут ли они полезны для расследования и содержат ли они "обещанные радиолокационные данные".

Ранее сообщалось, что в следственной группе не испытывают высоких ожиданий от данных, которые может предоставить российская сторона, поскольку собранные материалы и без того указывают на ее причастность к катастрофе.

Напомним, Боинг-777 Малайзийских авиалиний, следовавшего рейсом MH17 Амстердам - Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной территорией Донецкой области. Все 298 человек, которые находились на борту самолета, погибли.

28 сентября 2016 года международные следователи в своем промежуточном отчете первого этапа работы Совместной следственной группы (Joint Investigation Team, JIT) подтвердили причастность России к уничтожению MH17.

Подробнее о последнем отчете JIT читайте в статье Владимира Кравченко "МН17: за полшага до истины. Следователи установили российские корни "Бука" на сайте ZN.UA.