В Лондоне рассчитывают сохранить торговые связи с ЕС после Brexit

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Великобритания начнет процедуру выхода из ЕС к концу марта 2017 года.

Мэй назвала дату начала выхода Великобритании из Евросоюза samot / Depositphotos

Соединенное Королевство намерено проводить активную торговую политику в рамках Европейской экономической зоны после выхода из Евросоюза, заявил министр по вопросамДэвид Дэвис.

"Мы хотели бы максимально сохранить свободные торговые отношения между нашими странами, не предавая надежды граждан на то, что мы вернем в свои руки полноценный контроль над всеми вопросами национального характера", - сказал министр во время выступления на ежегодной конференции Консервативной партии Великобритании в Бирмингеме в воскресенье, 2 октября.

Ранее в воскресенье премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что Лондон намерен активировать статью 50 Лиссабонского договора, предусматривающего право выхода страны из Евросоюза, до конца марта 2017 года.

Напомним, что сторонники так называемого Brexit победили в Великобритании по результатам референдума о сохранении членства страны в Евросоюзе. Так, за выход из ЕС проголосовали 51,9, тогда как за сохранение членства – 48,1%. При этом Шотландия, Северная Ирландия и Гибралтар проголосовали за то, чтобы оставаться в ЕС.

Премьер-министр Тереза Мэй заверила: Британия не будет начинать переговоры по Brexit в этом году. Ранее британский министр Лиам Фокс, отвечающий в новом правительстве за переговоры с ЕС о торговых соглашениях, назвал примерную дату Brexit – 1 января 2019 года.