Шотландия не сможет наложить вето на переговоры по Brexit - Мэй

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Правительство Великобритании будет учитывать мнение Шотландии и других частей Соединенного Королевства при подготовке к выходу из ЕС.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что выслушает опасения Шотландии касательно выхода Великобритании из Евросоюза, но не позволит ей наложить вето на переговоры по Brexit, пишет Reuters.

"В чем я точно уверена, так это в том, что при рассмотрении вопроса о переговорах с ЕС мы подключим правительство Шотландии к нашим обсуждениям, решая, какую позицию займет Соединенное Королевство. Соединенное Королевство будет придерживаться своей позиции в переговорах, и мы, как правительство Соединенного Королевства, будем вести переговоры с Европейским союзом", - сказала Мэй.

По ее словам, правительство Великобритании будет учитывать мнение Шотландии и других частей Соединенного Королевства при подготовке к выходу из ЕС.

После референдума 23 июня о выходе Британии из ЕС, первый министр Шотландии поручил правительству начать работу над законодательной базой для нового референдума о независимости региона. Вероятность проведения нового референдума высока, однако говорить о том, что он пройдет наверняка, слишком рано, считает министр.