В Кыргызстане опознали 15 тел жертв авиакатастрофы под Бишкеком

Среди погибших – пятеро детей.
"В морге Республиканского центра судебно-медицинской экспертизы на 18:00 опознаны 15 тел, из которых 5 — дети, поступившие с места авиационной катастрофы "Боинг-747", произошедшей сегодня, 16 января, в селе Дачи СУ Сокулукского района Чуйской области", - говорится в сообщении на сайте Правительства Кыргызской Республики.
Пресс-служба правительства Кыргызстана также опубликовала список опознанных жертв трагедии.
Как сообщалось, грузовой Boeing 747 турецкой авиакомпании рухнул на дачный поселок вблизи Бишкека утром в понедельник, 16 января.
Количество жертв авиакатастрофы превысило 30 человек, однако информация о точном количестве жертв все еще уточняется.ZN.UA