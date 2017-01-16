В Кыргызстане опознали 15 тел жертв авиакатастрофы под Бишкеком

Среди погибших – пятеро детей.

Правительство Кыргызстана назвало первые имена погибших от авиакатастрофы в Бишкеке http://zanoza.kg/

В морге Республиканского центра судебно-медицинской экспертизы Кыргызстана опознали 15 тел погибших в результате крушения грузового "Боинга-747" под Бишкеком.

"В морге Республиканского центра судебно-медицинской экспертизы на 18:00 опознаны 15 тел, из которых 5 — дети, поступившие с места авиационной катастрофы "Боинг-747", произошедшей сегодня, 16 января, в селе Дачи СУ Сокулукского района Чуйской области", - говорится в сообщении на сайте Правительства Кыргызской Республики.

Пресс-служба правительства Кыргызстана также опубликовала список опознанных жертв трагедии.

Как сообщалось, грузовой Boeing 747 турецкой авиакомпании рухнул на дачный поселок вблизи Бишкека утром в понедельник, 16 января.

Количество жертв авиакатастрофы превысило 30 человек, однако информация о точном количестве жертв все еще уточняется.