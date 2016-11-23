В Кремле ждут хороших отношений с Японией, несмотря на ракеты на Курилах

Размещение российских ракет на спорной территории не должно повлиять на переговоры Москвы с Токио, заявил пресс-секретарь президента РФ.

В России не думают, что размещение новых ракет на Курилах испортит им отношения с Японией

Размещение на Курильских островахимеет обоснование и не должно повлиять на развитие отношений между Россией и Японией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как сообщают российские СМИ, в общении с журналистами представитель Кремля подчеркнул, что ухудшение отношений нежелательно, особенно в свете подготовки предстоящего визита президента РФ Владимира Путина в Японию.

По словам Пескова, в Кремле ожидают, что российские ракеты на Курилах не повлияют на сотрудничество РФ и Японии, прежде всего – в сфере экономики, а также на переговорах по мирному договору между странами.

Накануне российские вооруженные силы разместили на Курильских островах современные береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион".

В свою очередь, заявил министр иностранных дел Японии Фумио Кисида заявил, что Япония рассмотрит принятие "соответствующих" мер в ответ на размещение российских ракетных комплексов на Курильских островах.

Японский министр подчеркнул, что "для того, чтобы решить эти проблемы (размещения вооружения), (стороны) должны твердо решить вопрос северных территорий", который, как заявил глава японского МИДа, является "одной из самых больших проблем".

Напомним, Россия владеет четырьмя островами Южных Курил как правопреемница Советского Союза по итогам Второй мировой войны. Япония считает, что эти острова принадлежат ей. Территориальный спор до сих пор мешает Токио и Москве подписать формальный договор о мире.

В марте главный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга заявил, что Токио выразил Москве обеспокоенность по поводу планов РФ построить военно-морскую базу на Курильских островах.