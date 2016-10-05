В Кремле заявление Трампа о срыве РФ перемирия в Сирии назвали "конъюнктурным"

Россия не вмешивается в избирательную кампанию в США, заявил пресс-секретарь президента РФ.

В Кремле отреагировали на неожиданно резкое заявление Дональда Трампа в адрес России

Заявление кандидата в президенты США от Республиканской партиио срыве РФ договоренности о перемирии в Сирии – это подверженная коньъюнктуре "предвыборная риторика", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В США продолжается предвыборная риторика, предвыборная дискуссия… Россия не вмешивается и не имеет ввиду вмешиваться в избирательную кампанию в США", - цитируют российские СМИ заявление пресс-секретаря, комментирующего неожиданно резкое заявление Трампа в адрес российской стороны.

По словам представителя Кремля, риторика кандидатов в президенты зависит от текущей политической ситуации.

"Такая риторика подвержена конъюнктурным изменениям, это понятно и естественно", - подчеркнул он, добавив, что Россия стала одной из самых часто затрагиваемых тем в заявлениях кандидатов.

Напомним, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что Россия нарушила достигнутые с США договоренности о перемирии в Сирии.

Трамп также фактически впервые выступил с критикой в адрес российского президента. В частности, он заявил, что российский лидер Владимир Путин "не испытывает уважения" ни к президенту США Бараку Обаме, ни к кандидату в президенты от Демократической партии, экс-госсекретарю Хиллари Клинтон.

Накануне, издание Washington Post сообщило, что до Трампа наконец дошло, что не стоит хвалить Путина. Редакция издания в своей статье, в частности, имела ввиду последние высказывания кандидата-республиканца во время недавнего выступления в Polish American Congress.

В начале сентября США и Россия договорились о перемирии в Сирии, которое продержалось только неделю. На фоне ожесточенных боев за Алеппо США объявили 3 октября о прекращении контактов с Москвой по урегулированию вооруженного конфликта в Сирии.