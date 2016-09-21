Порошенко объяснил, почему не встретился с Трампом

По мнению президента Украины "нет никаких проблем".

Петр Порошенко провел десятки встреч в США и на Трампа времени не хватило Сайт президента Украины

Плотные рабочие графики президента Украины Петра Порошенко и кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа не позволили им провести встречу в Нью-Йорке, заявил глава украинского государства.

"У нас не совпали графики. Здесь нет никаких проблем. Вы видите, что у меня было более двадцати встреч и в этих условиях календари мой и Трампа не совпали", – сказал Порошенко в Нью-Йорке, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Президент Украины заверил, что никаких других причин в этой ситуации нет.

Ранее сообщалось о том, что предложения о встрече с Порошенко были отправлены обоим кандидатам текущей президентской гонки в США, однако только кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон провела встречу с президентом Украины, в то время как представители Трампа проигнорировали письмо.