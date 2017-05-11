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В Кремле встречу Лаврова с Трампом оценивают со "сдержанным оптимизмом"

11 мая в 14:00

Песков утверждает, что странам нужно еще много работать над отношениями.

Лавров Трамп
В Кремле довольны результатом встречи Лаврова с Трампом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил встречу Сергея Лаврова и Дональда Трампа со "сдерживаемым оптимизмом". По словам Пескова, сама встреча является позитивным моментом, однако странам предстоит еще много работать над своими отношениями.

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Как сообщалось, 10 мая глава МИД РФ Сергей Лавров встретился в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Рексом Тиллерсоном.

По словам Лаврова, он обсудил с Трампом украинскую и сирийскую проблематику, не касаясь вопроса санкций против РФ.

 Трамп, в свою очередь, Трамп назвал встречу с главой МИД РФ "очень-очень хорошей".

По материалам: РИА Новости
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Тэги встреча Трамп Песков Россия Лавров
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