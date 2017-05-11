В Кремле встречу Лаврова с Трампом оценивают со "сдержанным оптимизмом"

Песков утверждает, что странам нужно еще много работать над отношениями.

В Кремле довольны результатом встречи Лаврова с Трампом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил встречу Сергея Лаврова и Дональда Трампа со "сдерживаемым оптимизмом". По словам Пескова, сама встреча является позитивным моментом, однако странам предстоит еще много работать над своими отношениями.

Как сообщалось, 10 мая глава МИД РФ Сергей Лавров встретился в Вашингтоне си госсекретарем Рексом Тиллерсоном.

По словам Лаврова, он обсудил с Трампом украинскую и сирийскую проблематику, не касаясь вопроса санкций против РФ.

Трамп, в свою очередь, Трамп назвал встречу с главой МИД РФ "очень-очень хорошей".