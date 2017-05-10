Каким бы было независимое расследование связей Трампа с Россией? - NYT

Даже если бы Конгресс создал специальный орган для этого, он бы все равно не смог бы предъявить обвинение.

Провести независимое расследование связей Трампа с Россией сложно. Dominique A. Pineiro / Flickr

Решение президента ДональдаДжеймса Коми во вторник вновь усилило призывы демократов провести независимое расследование вмешательства России в выборы в США и возможных связей команды победителя с российскими чиновниками.

Кое-кто говорил о необходимости назначить специального прокурора для управления расследованием. Последние события повысили интерес к некоторым юридическим аспектам.

Об этом сегодня пишет лояльное к Демократической партии издание New York Times, добавляя, что призывы о назначении специального прокурора в США больше нельзя воплотить. Потому что срок действия закона, который предусматривал создание такой должности, истек.



Издание напоминает о том, как в 70-х годах президент Ричард Никсон распорядился уволить специального прокурора, который вел дело Уотергейта. После этого Конгресс создал новую должность, защищенную от политического влияния, для расследования преступлений, совершенных представителями высшего звена власти. Сначала эта новая должность тоже называлась "специальный прокурор", а потом была переименована на "независимый советник".

Соответствующий закон создавал требование, чтобы такого независимого советника назначал совет из трех судей. За его дальнейшими действиями следили судьи, а президент США не мог его уволить или заменить. Верховный суд постановил, что закон отвечает требованиям конституции США, но его критики настаивали, что документ позволяет независимому советнику действовать, как заблагорассудится. Республиканцы "возненавидели" закон о независимом советнике во времена администрации Рональда Рейнага и расследования дела "Иран-контрас" в 1986 году. Демократы же невзлюбили закон во времена президентства Билла Клинтона и расследования дела против него за связи с Моникой Левински. Когда действие закона завершилось в 1999-м, Конгресс не продлил его.

Того же года Департамент юстиции создал новые правила, которые предусматривают назначение независимого прокурора с широкими полномочиями. Но если бы сейчас Генпрокурор Род Розейнштайн пназначил кого-то на такую роль, этот "независимый прокурор" был бы под его контролем, а значит и под контролем Трампа. Поэтому его решения могли бы быть отклонены, а сам он уволен.

Тем временем, несколько республиканцев на фоне увольнения директора ФБР призвали к действиям Конгресс США. Они призвали создать независимый особый орган специально для расследования дела относительно России. Работа этого органа или дополнила бы существующие расследование комитетов по разведке Сената и Палаты представителей, или заменила бы их.

"Но такие организации имели бы право вызывать подозреваемых в суд, но их работа завершилась бы только отчетом. Они бы не имели полномочий выдвигать уголовные обвинения", - говорится в статье.

Сегодня лояльное к Демократической партии издание New York Times писало, что в решении Трампа уволить директора ФБР слышно эхо Уотергейта. Ведь со времен Ричарда Никсона ни один президент США не решался уволить того, кто вел расследование дела против него.

Напомним, на открытом слушании глава ФБР подтвердил существование расследования связи команды Трампа с Россией. При этом он отметил, что обычно бюро не подтверждает и не опровергает существование каких-либо расследований. Однако, в данном случае делает исключение. Позже издание The Economist сообщило, что ФБР подозревало экс-советника Трампа в работе на Россию. Судебные записи, которые уже есть в свободном доступе, свидетельствуют, что человек, идентифицирован как Картер Пейдж, в Нью-Йорке в 2013 году контактировала с российским шпионом, который выдавал себя за дипломата. Сам Пейдж уверяет, что он обменивался только открытыми материалами.