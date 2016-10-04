В Кремле ответили на предложение об ограничении права вето в Совбезе ООН

Россия крайне относится негативно к этой идее.

В Кремле не хотят прощаться с правом вето в Совбезе ООН

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал идею ограничить право вето в Совбезе ООН из-за Сирии. По его словам, в Кремле к этому предложению относятся негативно.

"Относятся негативно", – сказал он.

В свою очередь представитель МИД РФ Мария Захарова назвала неприемлемым предложение ограничить право вето в Совбезе ООН.

"Это (предложение ограничить право вето – ред.), конечно, выходит за теоретические, философские рамки работы секретариата ООН – давать такие указания странам – членам Совета Безопасности, да и вообще странам-членам организации. Это не дело, не дело секретариата", – сказала Захарова в комментарии российским СМИ.

Напомним, сегодня Верховный комиссар ООН по правам человека Зеид Раад аль Хусейн выступил за ограничение права вето в Совбезе ООН в связи с интенсивными бомбардировками сирийского города Алеппо авиацией России и силами Башара Асада.

Накануне Государственный департамент США сообщил, что Вашингтон прекращает двухсторонние переговоры с Кремлем по мирному урегулированию сирийского конфликта.

Представители администрации президента США приступили к обсуждению более жестких вариантов ответа Вашингтона на возобновление боевых действий в Алеппо, включая варианты военного разрешения ситуации.