Российские СМИ рассказывают о какой-то другой войне в Сирии – The Guardian

Россиянам не показывают, как авиация их страны жестоко бомбит Алеппо.

Российские СМИ не говорят о том, как войска их страны и режима Асада уничтожают Алеппо. Агентство Анадолу

В то время, как западная пресса сосредоточила свое внимание на массовых бомбардировках и страшных жертвах среди мирного населения в, которое пытается отбить у оппозиционеров режим Башара Асада, российские СМИ описывают какую-то совсем другую войну.

Журналисты телекомпаний многих стран часто цитируют своих чиновников и едут в зону боевых действий вместе с солдатами своей страны. Но освещение событий в России, где правительство контролирует большинство центральных телеканалов и информационных агентств, часто очень выборочное и такое, что оправдывает Кремль. Об этом сегодня пишет The Guardian.

"Дело в том, что проблемы, которые вызвали волну негодования у западных СМИ, такие как события вокруг Алеппо или уничтожение гуманитарного конвоя, здесь не заметны, потому что их не показывают по телевизору. Или же их подают так, будто это антироссийская пропаганда", - сказал директор "Левада Центра" Лев Гудков.

Российское телевидение стало "поклонником" операций российской и сирийской армии. Оно отгородилось от всех данных о гибели мирных жителей. "Первый канал" в репортаже о Алеппо сообщил, что сирийские солдаты "не используют артиллерийские орудия, чтобы не повредить населенные кварталы и не навредить мирным жителям". Правда, телеканал забыл напомнить, что правительственные силы проводят массовые бомбардировки с воздуха на протяжении всей войны.

В выходные, когда исполнилась первая годовщина российского вмешательства в сирийскую войну, государственные СМИ были наполнены заявлениями типа "Россия доказала, что она супердержава" или "Россия стала главным игроком в регионе, а США потеряли свой статус первой скрипки".

Недавно пресс-секретарь США Джон Кирби сказал, что если Россия не будет соблюдать перемирие, то "группы экстремистов будут продолжать использовать вакуум, который сформировался в Сирии, для того, чтобы расширить свои операции, которые, безусловно, могут идти в разрез и с российскими интересами, возможны даже атаки на российские города".

Российский "Первый канал" исказил информацию и сообщил зрителям: "Джон Кирби напрямую пообещал атаки на российские города". В сюжете речь шла о том, что якобы это Вашингтон пытается скрыть свою неспособность выполнить соглашение о перемирии за обвинениями в адрес России.

Издание The Economist писало сегодня, что Западу необходимо защитить сирийцев и выступить против Путина. Выводы международной следственной группы относительно причин уничтожения малайзийского "Боинга 777" в Донбассе свидетельствуют, что Россия создает проблемы совсем не в Сирии. Западу нужно говорить с Путиным, но противостоять против его авантюризма. Начать можно из сохранения санкций ЕС.

Ранее сообщалось, что постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр во время экстренного заседания Совбеза уличила во лжи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. По ее словам, в тот момент, когда российский министр заявлял на заседании СБ ООН, что Москва выступает за мирное решение конфликта в Сирии, Россия и силы Башара Асада грузили на самолеты бомбы для удара по Алеппо.

Также Россию обвинили в военных преступлениях в Сирии на заседании Совбеза ООН. В частности, посол Великобритании обвинил российские войска в сбросе на жилые кварталы Алеппо бомбы, которые используют для уничтожения военных укреплений и бункеров.