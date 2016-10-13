В Кремле готовы встречаться в нормандском формате после обсуждения на уровне экспертов

Перед встречей нормандской четверки помощники лидеров четырех стран согласовывают спорные вопросы выполнения Минских договоренностей.

Встреча в нормандском формате пока еще под вопросом AP Photo Luca Bruno

Россия готова принять участие во встрече в нормандском формате на высшем уровне, если будет достигнуто согласие на уровне экспертных групп, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Предстоят экспертные встречи, на которых состоится достаточно серьезный разговор. Если эти экспертные встречи завершатся с позитивным итогом, такой шанс появится, безусловно", - сказал Песков, говоря о перспективах проведения встречи лидеров четверки 19 октября.

По его словам, разные варианты по датам и месту проведения встречи лидеров нормандской четверки обсуждаются, и "сейчас ведется экспертная работа, в том числе в Минске".

Отвечая на уточняющий вопрос, не отказывается ли Москва от "нормандского формата", Песков сказал: "Нет, нет. Мы с самого начала говорили, что необходимо проделать домашнюю работу, и по итогам домашней работы уже будет приниматься решение о саммите".

Ранее ZN.UA сообщало, что достигнута предварительная договоренность о встрече лидеров нормандской четверки. По данным дипломатов, 10 октября прошли консультации экспертов-юристов, уполномоченных главами четырех стран. Темой обсуждения стали два вопроса: в первую очередь закон о выборах на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также закон об особом статусе Донбасса. Задачей экспертов была очередная попытка сведения двух основных концепций этих законов воедино.

14 октября в Минске на уровне советников глав четырех государств обсуждение этих вопросов будет продолжено. Украину будет представлять замглавы администрации президента Константин Елисеев, Россию - помощник президента РФ Владислав Сурков.

Пресс-службы Елисейского дворца после телефонного разговора президента Франции Франсуа Олланда с Петром Порошенко и представителем канцлера Германии Ангелы Меркель сообщила, что Олланд готов "в ближайшие дни принять участие в новой встрече в нормандском формате, которая должна дать решающий толчок в урегулировании кризиса".