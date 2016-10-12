Олланд устроит телефонную конференцию с Меркель и Путиным для обсуждения нормандской встречи

Лидеры "Нормандской четверки" будут пытаться "продвинуться" в поисках политического решения ситуации в Донбассе.

Сайт президента России

Президент Франции Франсуа Олланд намерен лично созвониться с лидерами стран "Нормандской четверки" для того, чтобы на высшем уровне обсудить возможность проведения встречи в Берлине, сообщил представитель правительства Франции Стефан Ле Фоль днем в среду, 12 октября.

По его словам, необходимость телефонного разговора продиктована тем, "чтобы попытаться продвинуться в поиске политического решения" ситуации в Донбассе.

Ле Фоль уточнил, сегодня вечером Олланд свяжется с президентом РФ Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель, при этом не исключен трехсторонний формат разговора.

Разговор с президентом Украины Петром Порошенко запланирован на завтра - четверг, 13 октября.

Ранее ZN.UA сообщало, что достигнута предварительная договоренность о встрече лидеров нормандской четверки. По информации дипломатических источников, саммит стал возможен ввиду настоятельной просьбы канцлера Германии Ангелы Меркель. Президенты Франции Франсуа Олланд, Украины Петр Порошенко и России Владимир Путин дали предварительное согласие. Встреча может пройти в Берлине.

По данным дипломатов, 10 октября прошли консультации экспертов-юристов, уполномоченных главами четырех стран. Темой обсуждения стали два вопроса: в первую очередь закон о выборах на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также закон об особом статусе Донбасса. Задачей экспертов была очередная попытка сведения двух основных концепций этих законов воедино.

14 октября в Минске на уровне советников глав четырех государств обсуждение этих вопросов будет продолжено. Украину будет представлять замглавы администрации президента Константин Елисеев, Россию - помощник президента РФ Владислав Сурков.

Как писал ранее в ZN.UA Сергей Рахманин в статье "Крайний год", Россия отобразила свой взгляд на выборы в ОРДЛО в "дорожной карте", которая подается как совместный продукт Москвы, Донецка и Луганска. Во время последних минских переговоров Киеву в очередной раз предложили подписать этот документ, на котором Москва упорно настаивает.

По его словам, российская "дорожная карта" выглядит как акт о капитуляции Украины. Как пишет Рахманин, по российской версии, выборы в ОРДЛО должны пройти на мажоритарной основе.

Лицо, не проживавшее в "днр" и "лнр" последний год, не вправе выдвигать свою кандидатуру. Полномочия избранных органов не могут быть досрочно прекращены в течение 4 лет. Избиркомы на выборах сформируют местные. Киеву "разрешат" делегировать в комиссии по одному представителю, но без права занимать должности председателя либо секретаря. Неблагонадежные, с точки зрения местной "власти", украинские СМИ не могут быть допущены к освещению кампании. Обеспечение безопасности, а также "защиту прав и свобод"предложено возложить на местные "суды, органы прокуратуры и народной милиции". "Закон об особом статусе" со дня проведения выборов функционирует "в полном объеме", после проведения выборов — "на постоянной основе".

В то же время представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы на переговорах в Минске Ирина Геращенко подчеркнула, что Украина отстаивает несколько иную позицию: сначала безопасность (включительно с выведением с территории Украины иностранного вооружения и техники); гуманитарный блок (освобождение всех незаконно удерживаемых без всякого шантажа амнистинй, которая должна вступить в силу только с политическим блоком); восстановление контроля Киева над границей с РФ с присутствием СММ ОБСЕ, и только потом политический блок (выборы по украинским законам и международным наблюдением).