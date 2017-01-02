Член палаты представителей конгресса от Демократической партии Адам Шифф призвал к ужесточению антироссийских санкций.
Политик также призвал к дальнейшему ужесточение санкций против РФ.
"И демократы, и республиканцы вместе представят пакет более жестких санкций. Мы не думаем, что предпринятые меры достаточны для сдерживания России", – заявил он.
Шифф подчеркнул, что в Конгрессе ни у кого нет сомнений в том, что именно РФ стоит за кибератаками. По словам конгрессмена, такие сомнения есть только у Трампа.
"Если он (Трамп) хочет завоевать доверие, как президент он должен прекратить рассуждать подобным образом. Он должен прекратить унижать американское разведсообщество, он должен доверять им", - заявил Шифф.
Ранее Трамп подверг сомнению утверждения о том, что именно РФ атаковала серверы демократов.
В четверг, 29 декабря, президент США Барак Обама подписал указ о введении санкций против России за хакерские атаки и вмешательство в избирательный процесс. В санкционный список Минфина США включили шесть физических лиц и пять организаций, включая Федеральную службу безопасности РФ и Главное разведывательное управлени Генштаба Минобороны России.
Кроме того, Госдепартамент США сообщил о выдворении из страны 35 российских дипломатов и закрытии двух дипломатических представительств в Мэриленде и Нью-Йорке, дав понять, что сотрудники российского посольства занимались шпионажем.
Перед этим Reuters сообщило, что новые санкции против РФ будут включать экономические и дипломатические ограничения, а также публикацию компромата на российских чиновников и близких к Кремлю бизнесменов.ZN.UA