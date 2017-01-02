Топ Новости
<
>

В Конгрессе США пригрозили Трампу "решительными мерами" в случае попытки отмены санкций против РФ 10

2 января в 08:40

Член палаты представителей конгресса от Демократической партии Адам Шифф призвал к ужесточению антироссийских санкций.

Адам Шифф
Шифф считает, что санкции против РФ нужно ужесточать
При попытке избранного президента США Дональда Трампа отменить введенные президентом Бараком Обамой антироссийские санкции, он должен будет ожидать "решительного ответа", заявил в интервью телеканалу ABC News член Палаты представителей Конгресса США демократ Адам Шифф.

Политик также призвал к дальнейшему ужесточение санкций против РФ. 

"И демократы, и республиканцы вместе представят пакет более жестких санкций. Мы не думаем, что предпринятые меры достаточны для сдерживания России", – заявил он.

Шифф подчеркнул, что в Конгрессе ни у кого нет сомнений в том, что именно РФ стоит за кибератаками. По словам конгрессмена, такие сомнения есть только у Трампа.

"Если он (Трамп) хочет завоевать доверие, как президент он должен прекратить рассуждать подобным образом. Он должен прекратить унижать американское разведсообщество, он должен доверять им", - заявил Шифф.

 

Ранее Трамп подверг сомнению утверждения о том, что именно РФ атаковала серверы демократов.

Читайте также: Обама прокомментировал новые санкции против РФ: "это еще не весь ответ"

В четверг, 29 декабря, президент США Барак Обама подписал указ о введении санкций против России за хакерские атаки и вмешательство в избирательный процесс. В санкционный список Минфина США включили шесть физических лиц и пять организаций, включая Федеральную службу безопасности РФ и Главное разведывательное управлени Генштаба Минобороны России.

Кроме того, Госдепартамент США сообщил о выдворении из страны 35 российских дипломатов и закрытии двух дипломатических представительств в Мэриленде и Нью-Йорке, дав понять, что сотрудники российского посольства занимались шпионажем.

Перед этим Reuters сообщило, что новые санкции против РФ будут включать экономические и дипломатические ограничения, а также публикацию компромата на российских чиновников и близких к Кремлю бизнесменов.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги санкции США Трамп кибервойна
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
10 комментариев
  • Iurii Klimov Сегодня, 09:46 BAT''KIVSHUNA===OBZ===organizacuia bor''bu so zlom/////////////////// =======MU TREBUEM OT OLIGARXICHSKOGO ANTINARODNOGO DIKTATORA PETRA POROSHENKO RAZVITIIA SVOBODU GUMANNOGO VSEOB''EDINIAIUSHEGO VSERAZVIVAIUSHEGO DEMOKRATICHESKOGO ANTIDESTRUKTIVISTKOGO SLOVA DUSHUMOGO PRAVIASHIMI UKRAINSKIMI BIZNES KORRUPTSUONUMI KLANAMI.....=======POROSHENKO===UXODI I VLASTI I POLITIKI===NE TIANI VREMIA===NE BLOKIRUI REFORMU....========MU TREBUEM VUBOROV V PARLAMENT VESNOI 2017 GODA......NOVUE ANTIDESTRUKTIVISTKIE OTKRUTUE PUBLICHNUE KAPITALISTICHESKIE NARODNUE DEMOKRATICHESKIE POLITIKI DOLSHNU PRIXODIT'' K VLASTI..... Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Dem N Сегодня, 09:36 Санкции будут и будет продолжаться выкидывание ското-раши с энергетического рынка.... рашованы слов не понимают, только понимают когда их бьют по морде и дома пустой холодильник Ответить Цитировать Пожаловаться
  • anjei kluyev Сегодня, 09:19 Ну почему всякая русофобская и антисоветская сволочь почти на 99% "вдруг" оказываются одновременно и представителями сионистского логова? Только взгляните на эту рожу...Молодец, Трамп, покажи всем средний палец, их время ушло. Выдворяй, депортируй эту нечесть из США, которая и есть электорат дерьмократов. В Африку и джунгли Бразилии!
    Dem N Сегодня, 09:39
    Смешной человек, ''сволочь'' и мифических телевизионных ''сионитов'' ищи в кремле.... Своих мозгов совсем нет?
    Ответить Цитировать Пожаловаться
    Ответить Цитировать
  • anjei kluyev Сегодня, 09:19 Ну почему всякая русофобская и антисоветская сволочь почти на 99% "вдруг" оказываются одновременно и представителями сионистского логова? Только взгляните на эту рожу...Молодец, Трамп, покажи всем средний палец, их время ушло. Выдворяй, депортируй эту нечесть из США, которая и есть электорат дерьмократов. В Африку и джунгли Бразилии! Ответить Цитировать
  • Георгий Иванов Сегодня, 09:05 Літня людина і видатний оптиміст Д. Трамп - президент США! Але для співпраці з Росією з користі для американців потрібна зовсім інша людина! Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Георгий Иванов Сегодня, 09:03 Літня людина і видатний оптиміст Трамп став Президентом США. Але з Росією такі номери не пройдуть! Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Гергий Алексеев Сегодня, 09:03 Америка - не та страна, которая сядет играть с пигмеем-путлером из московитской ржавой изгойной бензоколонки в "подкидного дурака". Будет методично додавливать удавку на шее пигмея. Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Alexandr Shevchenko Сегодня, 08:56 Обамка проиграл в геополитике все ,что можно(точнее просрал) и теперь гадит миру напоследок.,демонстрируя насколько он слаб и подлый... Ответить Цитировать
  • Miroslaw Paranchak Сегодня, 08:54 Тільки кіллер здатний відвернути від США біду. Ответить Цитировать Пожаловаться
Loading...
Реклама
USD 27.19
EUR 28.42
Последние новости