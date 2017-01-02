Член палаты представителей конгресса от Демократической партии Адам Шифф призвал к ужесточению антироссийских санкций.

Шифф считает, что санкции против РФ нужно ужесточать

При попытке избранного президента США Дональда Трампа отменить введенные президентом Бараком Обамой антироссийские санкции , он должен будет ожидать "решительного ответа", заявил в интервью телеканалу ABC News член Палаты представителей Конгресса США демократ Адам Шифф.

Политик также призвал к дальнейшему ужесточение санкций против РФ.

"И демократы, и республиканцы вместе представят пакет более жестких санкций. Мы не думаем, что предпринятые меры достаточны для сдерживания России", – заявил он.

Шифф подчеркнул, что в Конгрессе ни у кого нет сомнений в том, что именно РФ стоит за кибератаками. По словам конгрессмена, такие сомнения есть только у Трампа.

"Если он (Трамп) хочет завоевать доверие, как президент он должен прекратить рассуждать подобным образом. Он должен прекратить унижать американское разведсообщество, он должен доверять им", - заявил Шифф.

Ранее Трамп подверг сомнению утверждения о том, что именно РФ атаковала серверы демократов.

В четверг, 29 декабря, президент США Барак Обама подписал указ о введении санкций против России за хакерские атаки и вмешательство в избирательный процесс. В санкционный список Минфина США включили шесть физических лиц и пять организаций, включая Федеральную службу безопасности РФ и Главное разведывательное управлени Генштаба Минобороны России.

Кроме того, Госдепартамент США сообщил о выдворении из страны 35 российских дипломатов и закрытии двух дипломатических представительств в Мэриленде и Нью-Йорке, дав понять, что сотрудники российского посольства занимались шпионажем.

Перед этим Reuters сообщило, что новые санкции против РФ будут включать экономические и дипломатические ограничения, а также публикацию компромата на российских чиновников и близких к Кремлю бизнесменов.