Сенатор-республиканец Линдси Грэм анонсировал новые санкции против РФ и лично Путина

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Единственная возможность заставить Россию измениться - чтобы сам Путин заплатил за действия РФ большую цену, считает Грэм.

Грэм хочет заставить Россию измениться

В 2017 году по отношению к России и, в частности, к президенту РФ Владимиру Путину, будут введены новые санкции из-за кибератак во время президентской кампании в США, заявил американский сенатор-республиканец Линдси Грэм , передает " Радіо Свобода ".

"В следующем году мы собираемся представить новые санкции - кроме тех, что уже существуют, в частности санкций, введенных Обамой, - которые ударили бы по энергетическому и банковском секторах, и которые ударили бы не только по ФСБ или ГРУ, но и по самому Путину, его ближайшему окружению", - заявил Грэм, который в пятницу, 30 декабря, находится с визитом в Киеве.

Грэм выразил мнение, что единственная возможность заставить Россию измениться сделать так, "чтобы путинская экономика и сам Путин заплатили за действия России большую цену". "Поэтому можете ожидать, что в начале 2017 Конгресс, при поддержке обеих партий, попытается принять новые санкции, которые коснутся банковского и энергетического секторов, критически важных составляющих российской экономики. Я надеюсь, мы получим положительное голосование, а президент Дональд Трамп подпишет закон ", - сказал Грэм в интервью изданию.

Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн в интервью изданию также не исключил усиления санкций против России из-за кибератаки во время президентской кампании в США.

Ранее американские сенаторы, республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм назвали новые санкции в отношении России, введенные в четверг, 29 декабря, недостаточными и намерены добиваться их ужесточения.

29 декабря президент США Барак Обама подписал указ о введении санкций против России за хакерские атаки и вмешательство в избирательный процесс. В санкционный список Минфина США включили шесть физических лиц и пять организаций, включая Федеральную службу безопасности РФ и Главное разведывательное управлени Генштаба Минобороны России.

Кроме того, Госдепартамент США сообщил о выдворении из страны 35 российских дипломатов, дав понять, что сотрудники посольства и консульств РФ занимались шпионажем.

Перед этим Reuters сообщило, что новые санкции против РФ будут включать экономические и дипломатические ограничения, а также публикацию компромата на российских чиновников и близких к Кремлю бизнесменов.