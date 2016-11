В Колорадо система регистрации избирателей дала сбой на полчаса, сообщил секретарь штата Вейн Виллиамс.

"Наша система регистрации избирателей дала сбой на 29 минут, с 14:47 до 15:16. Она снова работает", - написал он в Twitter.

Виллиамс добавил, что в данный момент проверяется причина неполадки в системе.

Our voter registration system went down 29 minutes, from 2:47 p.m. to 3:16 p.m. It is back up now. We are investigating. #copolitics