В США отрицают ограничение доступа российских наблюдателей на выборы

Россия не направила ни одного своего представителя для участия в наблюдательной миссии ОБСЕ.

В США отрицают претензии России об ограничении доступа к наблюдению за выборами © European Council

В посольстве США в Москве заявили, что считают необоснованными заявления МИД России об ограничении доступа к наблюдению за президентскими выборами в Америке.

"Россия является страной-членом ОБСЕ, и была приглашена для наблюдения за выборами", - заявила пресс-атташе американской дипмиссии в Москве Мария Олсон.

По словам пресс-аташе, сотрудников посольства РФ в США, как и сотрудников всех посольств стран-членов ОБСЕ в США, пригласили присоединиться к краткосрочной наблюдательной миссии ОБСЕ. Кроме того, РФ предложили присоединиться к наблюдательной миссии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Как отметила Олсон, Россия так и не направила ни одного своего представителя для участия в миссии.

Посольство США в России 26 октября получила от России ноту об электоральном наблюдении за президентскими выборами в США. По ее словам, некоторые американские штаты и районы принимают запросы на присутствие наблюдателей от той или иной страны напрямую.

"Если Россия направила соответствующий запрос властям одного из таких штатов или районов, то ответ на этот запрос находится в компетенции местных властей", – отметила пресс-атташе посольства США в России.

В американской дипмиссии ожидают, что за президентскими выборами в США будут наблюдать представители более 30 стран-членов ОБСЕ. В ходе выборов в Госдуму РФ в сентябре 2016 года наблюдатели от США присоединились к миссии из более 20 стран ОБСЕ.

Российская сторона официально предупредила посольство США в Москве о том, что не допустит американских дипломатов к избирательным участкам на выборах, которые будут в дальнейшем проводиться в России, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Как сообщают российские СМИ, данное решение представитель МИД связал с тем, что американская сторона ограничила доступ российских дипломатов к избирательным участкам в США.