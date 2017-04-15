В КНДР военным парадом отмечают День Солнца

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На параде журналисты разглядели новую баллистическую ракету.

В Северной Корее провели военный парад в честь первого диктатора topwar.ru

Северной Корее отмечают национальный праздник – День Солнца, посвященный 105-й годовщине со дня рождения Ким Ир Сена - основателя и первого главы Северной Кореи, генералиссимуса и автора идей чучхе.

В связи с этим в КНДР решили продемонстрировать свои военные возможности на параде.

Парад на площади им. Ким Ир Сена принимал внук Ким Ир Сена, нынешний глава КНДР Ким Чен Ын.

На параде, кроме пеших расчетов, продемонстрировали и военную технику. В частности, как сообщает Reuters, на параде впервые продемонстрировали новую баллистическую ракету для подводной лодки. Дальность действия такой ракеты – до тысяч км.

Праздник проходит на фоне обострившейся внешнеполитической ситуации, которая связана с взаимными угрозами КНДР и США.