США не планируют наносить удар по КНДР в ответ на ядерные испытания – AP

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Планы Пентагона могут измениться.

Вашингтон будет настаивать на ужесточении санкций против Северной Кореи РИА Новости

В настоящее время Пентагон не планирует наносить удар по, если Пхеньян все-таки проведет очередные испытания ядерного оружия.

Как сообщил 14 апреля агентству Associated Press высокопоставленный сотрудник американского оборонного ведомства, планы Вашингтона могут измениться, если КНДР решит атаковать США или кого-либо из союзников – Японию или Южную Корею.

Белый дом надеется, что Россия и Китай в Совете Безопасности ООН поддержат новые санкции против северокорейского режима, если в КНДР все же состоятся ядерные испытания.

Стратегию президентской администрации Дональда Трампа в Северной Корее можно охарактеризовать как "максимальное давление и контроль", отмечает издание.

Ранее в Пхеньяне заявляли, Северная Корея готова нанести ответный удар в случае удара США по ядерным объектам страны.

Перед этим власти КНДР заявили, что в ответ на приближение ударной группы американского флота, которую США направили к Корейскому полуострову, будут защищать себя "мощной силой оружия". В состав ударной группы, что движется к полуострову, входит авианосец и другие военные корабли. Тихоокеанское командование США заявляет, что группа направлена для поддержки готовности в регионе.

Как сообщалось, администрация президента США Дональда Трампа обдумывает расширение политического и экономического давления на Северной Корею в связи с подготовкой Пхеньяна к очередным ядерным испытаниям в апреле.