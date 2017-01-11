В Китае запретили Pokemon Go

Власти посчитали игру опасной для потребителей.

В Китае посчитали Pokemon Go опасной игрой

Государственное управление по делам печати, публикации, радио, кино и телевидения Китая отказалось выдавать разрешение на работу приложения компании Nintendo Pokemon Go, а также другим играм дополненной реальности ввиду высоких рисков подобных игр.

По данным ведомства, эти риски включают в себя "угрозу географической информационной безопасности и угрозы для транспортировки и личной безопасности потребителей", передает Reuters.

Хотя приложение еще не доступно в Китае, эта игра бьет мировые рекордны по популярности игр на смартфонах. Участники играют в реальном местоположении, чтобы поймать виртуальных персонажей мультфильма на экранах смартфонов.

Pokemon Go обвиняют в дорожно-транспортных происшествиях, некоторые из них случились со смертельным исходом, поскольку отвлекали игроков.

В июле 2016 года Nintendo выпустила мобильную игру Pokemon Go, которой удалось обойти по популярности Twtter всего за неделю.