В Китае за три года завели дела о коррупции на миллион чиновников

КНР задерживает и беглых коррупционеров: в этом году за пределами Китая были арестованы 400 чиновников.

В этом году Китай задержал 400 беглых коррупционеров за пределами страны worldbank.org

В отношении более миллиона чиновников и госслужащих за последние три года были проведены расследования по обвинениям в коррупции, заявляет Компартия Китая.

Предполагается, что обнародование этой информации должно продемонстрировать высокую эффективность новой антикоррупционной политики, начатой по инициативе председателя КНР Си Цзиньпина.

Дисциплинарная инспекция центрального комитета партии также предоставила информацию о том, что более 400 так называемых беглых коррупционеров были задержаны в этом году за пределами страны.

В эти дни в Пекине проходит закрытый съезд партии. Некоторые аналитики полагают, что в ходе четырехдневного партийного съезда будут приняты решения, которые усилят власть и увеличат полномочия Си Цзиньпина.

Напомним, в прошлом году Китай наказал 300 тысяч чиновников за коррупцию. С ноября 2012 года, когда был избран президент Си Цзиньпин, в Китае началась кампания против коррупции. Читайте также: Коррупция дестабилизирует судебную систему Украины - глава Венецианской комиссии борьбы с коррупцией назвал ключевым вызовом для украинского руководства.

Ранее директор Института демографии и социальных исследований им.Птухи НАН Украины Элла Либанова писала в своей статье для ZN.UA, недоверие населения к власти ставит под сомнение успех радикальных экономических реформ в Украине. Необходимо формирование широкой коалиции групп, которые выступают против действующей системы коррумпированных представителей власти. Активность населения, направленная на пользу реформ, может возникнуть спонтанно, но без решительного и авторитетного лидерства и эффективной организации масс такие настроения не будут трансформированы в реальные изменения.

Подробнее о социальном расслоении украинского общества читайе в статье Эллы Либановой "Украина: глубина неравенства" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".