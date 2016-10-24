В Китае за три года завели дела о коррупции на миллион чиновников

КНР задерживает и беглых коррупционеров: в этом году за пределами Китая были арестованы 400 чиновников.
Предполагается, что обнародование этой информации должно продемонстрировать высокую эффективность новой антикоррупционной политики, начатой по инициативе председателя КНР Си Цзиньпина.
Дисциплинарная инспекция центрального комитета партии также предоставила информацию о том, что более 400 так называемых беглых коррупционеров были задержаны в этом году за пределами страны.
В эти дни в Пекине проходит закрытый съезд партии. Некоторые аналитики полагают, что в ходе четырехдневного партийного съезда будут приняты решения, которые усилят власть и увеличат полномочия Си Цзиньпина.
Напомним, в прошлом году Китай наказал 300 тысяч чиновников за коррупцию. С ноября 2012 года, когда был избран президент Си Цзиньпин, в Китае началась кампания против коррупции. В Украине борьба с коррупцией идет своим чередом. Так недавно Международный валютный фонд позитивно оценил макроэкономическую ситуацию в Украине. Однако необходимость эффективной борьбы с коррупцией назвал ключевым вызовом для украинского руководства.
Ранее директор Института демографии и социальных исследований им.Птухи НАН Украины Элла Либанова писала в своей статье для ZN.UA, недоверие населения к власти ставит под сомнение успех радикальных экономических реформ в Украине. Необходимо формирование широкой коалиции групп, которые выступают против действующей системы коррумпированных представителей власти. Активность населения, направленная на пользу реформ, может возникнуть спонтанно, но без решительного и авторитетного лидерства и эффективной организации масс такие настроения не будут трансформированы в реальные изменения.
Подробнее о социальном расслоении украинского общества читайе в статье Эллы Либановой "Украина: глубина неравенства" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".Русская служба Би-би-си