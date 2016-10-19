НАБУ не нашло коррупции в покупке квартиры Залищук

В Антикорупционном бюро нашли некоторые неточности в декларации депутата.

НАБУ направило в НАПК результаты проверки по квартире Залищук Василий Артюшенко, ZN.UA

Национальное антикоррупционное бюро не нашло коррупционной составляющей и оснований для уголовного расследования по факту покупкинародным депутатом от "Блока Петра Порошенко" Светланой Залищук.

Как говорится в ответе НАБУ на запрос "Українських новин", опубликованном в среду, 19 октября, по данным Государственной фискальной службы, доходы Залищук в 2011-2014 годах составили 922 тысячи 848 гривень.

Квартиру Залищук приобрела в 2014 году, не будучи государственным служащим и до избрания депутатом, совместно со своим фактическим мужем – руководителем офиса Совета Европы в Украине Мортеном Энбергом, чей вклад составил 36 тысяч долларов.

В то же время, в НАБУ выявили ряд неточностей в декларациях политика. Во первых, купленная в 2014 году квартира была указана в декларации за 2013 год, а фактический муж упоминается только в декларации за 2015 год.

Материалы проверки НАБУ направило в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Напомним, в начале октября НАБУ начало проверку относительно покупки народным депутатом Светланой Залищук квартиры в Киеве площадью 158,7 квадратных метров.

Залищук утверждает, что недвижимость ей подарил фактический муж Мортен Энберг, но в декларациях политика он появился на два года позже, чем упомянутая квартира.

Позднее выяснилось, что Залищук купила квартиру в августе 2014 года и ошибочно внесла ее в декларацию за 2013 год.

Ранее сообщалось, что НАБУ выявило признаки административного правонарушения при покупке квартиры народным депутатом от БПП Сергеем Лещенко и направило результаты проверки в НАПК.