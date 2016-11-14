В Кишиневе начались масштабные протесты против избрания Додона президентом

Протестующие требуют отставки ЦИК и перевыборов.

Тысячи молодых людей вышли на акцию протеста против победы лидера социалистической партии Молдовы Игоря Додона на выборах президента.

Как сообщает молдавский ресурс Jurnal.md, протестующие вышли на демонстрации с лозунгами "Майя Санду – президент!" и "Додона – в тюрьму!", требуя проведения перевыборов и отставки ЦИК из-за фальсификаций.

Отмечается, что количество участников акции растет. Здание ЦИК, тем временем, оцепили полицейские.

Напомним, Лидер Партии социалистов Молдовы Игорь Додон после оглашения Центризбиркомом предварительных результатов голосования заявил о своей победе на выборах президента страны.

Как сообщалось, в воскресенье, 13 ноября, в Молдове состоялся второй тур президентских выборов, в который вышли пророссийский кандидат от Партии социалистов Игорь Додон и единый кандидат от правых проевропейских партий Майя Санду. В первом туре Додон набрал 47,98%, Санду - 38,71% голосов.

Подробнее о выборах читайте в статье Елены Бетлий "Выборы в Молдове: Карты серого олигарха" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".