В Казахстане будут платить по шесть тысяч долларов за сообщения о готовящихся терактах

Правила выплат вступают в силу с 2017 года.

В Казахстане будут платить за помощь спецслужбам yvision.kz

Казахстане правительство утвердило правила выплаты вознаграждения за информацию, которая поможет предотвратить или пресечь акт терроризма.

Правила вступают в силу 1 января 2017 года, сообщает официальное издание "Казахстанская правда".

Сумма вознаграждения зависит от категории предотвращенного теракта и составляет от 1,515 млн тенге (4,5 тысячи долларов) до 2,021 млн тенге (6 тысяч долларов). Деньги будут выплачиваться после вступления обвинительного приговора террористам в силу.

Ранее сообщалось, что суд в Казахстане приговорил к смертной казни террориста, расстрелявшего нескольких полицейских в Алматы в июле 2016 года.