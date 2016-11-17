В Казахстане будут платить по шесть тысяч долларов за сообщения о готовящихся терактах

Правила выплат вступают в силу с 2017 года.
Правила вступают в силу 1 января 2017 года, сообщает официальное издание "Казахстанская правда".
Сумма вознаграждения зависит от категории предотвращенного теракта и составляет от 1,515 млн тенге (4,5 тысячи долларов) до 2,021 млн тенге (6 тысяч долларов). Деньги будут выплачиваться после вступления обвинительного приговора террористам в силу.
Ранее сообщалось, что суд в Казахстане приговорил к смертной казни террориста, расстрелявшего нескольких полицейских в Алматы в июле 2016 года.http://www.kazpravda.kz