Главу Союза журналистов Казахстана приговорили к 6 годам тюрьмы

Бывшего пресс-секретаря Назарбаева обвинили в присвоении 1 миллиона долларов.

В Казахстане вынесли приговор главе Союза журналистов paulmhill / Depositphotos

В столице Казахстана Астане суд приговорил к 6 годам лишения свободы главу Союза журналистов страны Сейтказы Матаева, владельца информационного агентства КазТАГ.

Его обвинили в уклонении от упрлаты налогов и присвоении около 1 млн долларов средств, перечисленных агентству из бюджета в рамках государственного контракта, сообщают РИА Новости.

Также к 5 годам лишения свободы приговорен и сын Матаева Асет, который работал исполнительным в агентстве отца. Вынесение приговора транслировалось в социальных сетях.

Оба осужденных отрицают свою вину. Казахская правозащитная организация Международный фонд защиты свободы слова "Адил соз" назвала приговор "надругательством над законом и здравым смыслом".

Сейтказы Матаев в начале 1990-х годов работал пресс-секретарем президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Напомним, что в Москве по обвинению в шпионаже арестовали украинского журналиста Романа Сущенко, что вызвало протестную реакцию мирового сообщества.