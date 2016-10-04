Главу Союза журналистов Казахстана приговорили к 6 годам тюрьмы

Бывшего пресс-секретаря Назарбаева обвинили в присвоении 1 миллиона долларов.
Его обвинили в уклонении от упрлаты налогов и присвоении около 1 млн долларов средств, перечисленных агентству из бюджета в рамках государственного контракта, сообщают РИА Новости.
Также к 5 годам лишения свободы приговорен и сын Матаева Асет, который работал исполнительным в агентстве отца. Вынесение приговора транслировалось в социальных сетях.
Оба осужденных отрицают свою вину. Казахская правозащитная организация Международный фонд защиты свободы слова "Адил соз" назвала приговор "надругательством над законом и здравым смыслом".
Сейтказы Матаев в начале 1990-х годов работал пресс-секретарем президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Напомним, что в Москве по обвинению в шпионаже арестовали украинского журналиста Романа Сущенко, что вызвало протестную реакцию мирового сообщества.РИА Новости