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Главу Союза журналистов Казахстана приговорили к 6 годам тюрьмы

4 октября в 09:17

Бывшего пресс-секретаря Назарбаева обвинили в присвоении 1 миллиона долларов. 

суд
В Казахстане вынесли приговор главе Союза журналистов
paulmhill / Depositphotos
В столице Казахстана Астане суд приговорил к 6 годам лишения свободы главу Союза журналистов страны Сейтказы Матаева, владельца информационного агентства КазТАГ.

Его обвинили в уклонении от упрлаты налогов и присвоении около 1 млн долларов средств, перечисленных агентству из бюджета в рамках государственного контракта, сообщают РИА Новости

Также к 5 годам лишения свободы приговорен и сын Матаева Асет, который работал исполнительным в агентстве отца. Вынесение приговора транслировалось в социальных сетях.

Оба осужденных отрицают свою вину. Казахская правозащитная организация Международный фонд защиты свободы слова "Адил соз" назвала приговор "надругательством над законом и здравым смыслом".

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Сейтказы Матаев в начале 1990-х годов работал пресс-секретарем президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Напомним, что в Москве по обвинению в шпионаже арестовали украинского журналиста Романа Сущенко, что вызвало протестную реакцию мирового сообщества. 

По материалам: РИА Новости
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Тэги приговор Казахстан журналист протест
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