В Иране отрицают пересмотр условий ядерного соглашения с США

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Помешать выполнению соглашения не должно даже вступление в должность его противника - новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Иран грозится сжечь ядерное соглашение с США в случае его расторжения korrespondent.net

Заместитель Министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил о том, что, даже с учетом вступления в должность новоизбранного президента США Дональда Трампа. С соответствующим заявлением политик выступил в Тегеране накануне первой годовщины реализации сделки в воскресенье, 15 января.

"Новая администрация США не может отказаться от сделки", - подчеркнул Аракчи.

Он также добавил, что у Вашингтона есть международные обязательства касательно данного соглашения. И повторил предыдущее заявление верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

"Если они (США – ред.) расторгнут договор, мы его сожжем", - заявил Аракчи.

По словам заместителя министра, дальнейшие переговоры с США по вопросам сделки исключены.

"Наши ядерные переговоры с американцами завершены, у нас нет никаких других политических переговоров с ними. Мы считаем, что все завершено", - отметил он.

Во время своей избирательной кампании Дональд Трамп сообщал о возможности расторжения или пересмотра соглашения по ограничению атомных программ Ирана в обмен на отмену санкций. Трамп также подвергал соглашение критике, так как оно, по его мнению, позволяло Ирану слишком много.

Соглашение по ядерной программе Ирана было достигнуто 14 июля 2015 года. В ней Тегеран согласился на ряд уступок по масштабам своей ядерной программы в обмен на снятие санкций.

В начале ноября президент США Барак Обама принял решение продлить санкции США против Ирана еще на один год. Речь идет о санкциях, введенных США против Ирана в 1979 году после того, как во время Исламской революции 50 американских дипломатов оказались в иранском плену.

Как писало издание Financial Times, переходная команда Трампа хочет ввести новые санкции против Ирана. Среди возможных вариантов, за что на этот раз Вашингтон может наказать Тегеран, рассматриваются сценарии давления из-за программы разработки баллистических ракет или за нарушение прав человека.