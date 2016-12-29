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Россия, Турция и Иран планируют поделить Сирию на зоны влияния – СМИ

29 декабря в 05:28

Асаду и его семье гарантируют безопасность после ухода с поста президента Сирии.

Сирия Россия военные
Сирию поделят на разные зоны
Россия, Турция и Иран планируют поделить Сирию на зоны влияния, они будут неофициальными. Эта сделка может позволить создать автономии в рамках федеральной структуры, контролируемой Асадом. Однако все эти планы – еще в стадии разработки, их нужно будет согласовать с сирийскими властями, оппозицией, странами Персидского залива и США, сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с планами России относительно Сирии.

Также сообщается, что сирийский президент Башар Асад сохранит должность как минимум до следующих выборов. После этого президентом станет другой человек, а Асаду и его семье гарантируют безопасность после ухода.

"Достичь окончательного соглашения будет трудно, но позиции изменились", — сообщил гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Он не назвал имена преемников Асада, однако заявил, что несколько кандидатур уже обсуждались.

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Ранее сообщалось, что турецкая и российская стороны согласовали новый план перемирия в Сирии, который будет представлен участникам сирийского конфликта. Предложенное перемирие не будет касаться террористических организаций. В случае успешного прекращения огня, сирийское правительство и оппозиция приступят к переговорам по урегулированию конфликта в Астане. Гарантами урегулирования выступят Турция и Россия.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что российская и турецкая стороны предлагают создать переговорную площадку для участников сирийского конфликта в столице Казахстана Астане.

Основные моменты истории сирийского конфликта  читайте в спецпроекте ZN.UA "Что важно знать о конфликте в Сирии". 

По материалам: ZN.UA
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Тэги Сирия Россия президент Турция переговоры безопасность Иран влияние оппозиция
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