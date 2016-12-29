Россия, Турция и Иран планируют поделить Сирию на зоны влияния – СМИ

Асаду и его семье гарантируют безопасность после ухода с поста президента Сирии.
Также сообщается, что сирийский президент Башар Асад сохранит должность как минимум до следующих выборов. После этого президентом станет другой человек, а Асаду и его семье гарантируют безопасность после ухода.
"Достичь окончательного соглашения будет трудно, но позиции изменились", — сообщил гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
Он не назвал имена преемников Асада, однако заявил, что несколько кандидатур уже обсуждались.
Ранее сообщалось, что турецкая и российская стороны согласовали новый план перемирия в Сирии, который будет представлен участникам сирийского конфликта. Предложенное перемирие не будет касаться террористических организаций. В случае успешного прекращения огня, сирийское правительство и оппозиция приступят к переговорам по урегулированию конфликта в Астане. Гарантами урегулирования выступят Турция и Россия.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что российская и турецкая стороны предлагают создать переговорную площадку для участников сирийского конфликта в столице Казахстана Астане.
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