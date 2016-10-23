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В Ираке полностью запретили продажу и производство алкоголя

23 октября в 12:00

Критики данной меры пообещали обратиться в суд с жалобой на принятый закон.

Алкоголь
Ирак ввел полный запрет на продажу и производство алкоголя
obozrevatel.com
Парламент Ирака ввел полный запрет на продажу, импорт и производство алкоголя. Данный запрет был в последний момент добавлен в законопроект о муниципалитетах.

Как отмечают сторонники запрета, данная мера соответствует конституции страны, которая запрещает принятие любого закона, противоречащего положениям ислама.

При этом критики считают, что принятый запрет нарушает конституционное право на свободу религиозных верований и обрядов меньшинств, таких как христиане, и уже пообещали обратиться в суд с жалобой на принятый закон.

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На текущий момент потребление алкоголя в Ираке относительно распространено. Его редко предлагают в отелях и ресторанах в Ираке, однако в столице имеется множество небольших магазинов, где им торгуют.

По материалам: Русская служба Би-би-си
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Тэги запрет Ирак алкоголь закон продажа
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