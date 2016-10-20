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От отравления суррогатным алкоголем из Харьковской области погибли уже 65 человек

20 октября в 14:00

Эпизоды отравления фальсификатом зафиксированы в семи областях Украины. 

алкоголь
Число жертв отравления суррогатным алкоголем продолжает расти
По состоянию на 9:00 20 октября в Украине зафиксировано 143 случая отравления смертельно опасным суррогатным алкоголем из Харьковской области, 65 из которых закончились летально.

По информации Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей, к настоящему моменту эпизоды отравления фальсифицированным алкоголем зафиксированы в Харьковской, Донецкой, Луганской, Житомирской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Львиная доля отравлений и смертельных случаев пришлась на Харьковскую область, где число отравившихся составляет 97 человек, из них погибли – 50.

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Напомним, 29 сентября, сотрудники "Альфы", харьковской прокуратуры и налоговой милиции задержали организаторов изготовления суррогатного алкоголя, из-за которого погибли десятки людей.

Правоохранители изъяли более четырех тонн технического спирта и оборудование для изготовления суррогата. ГФС вместе с правоохранителями отрабатывают не только каналы, по которым завозили спирт, но и места продажи продукции, которую успели распространить по Украине.

Позже первый зампредседателя ГФС Украины Сергей Билан сообщил, что метанол, из которого в Харькове делали суррогатный алкоголь поставляли с предприятия в Северодонецке Луганской области, а туда спирт попадал из РФ. 

7 октября прокуратура объявила о подозрении предполагаемому посреднику в распространении суррогатного алкоголя.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Харьков область алкоголь
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