В Ираке боевики ИГИЛ казнили почти 300 мужчин и мальчиков

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Тела закопали бульдозером на территории бывшего сельскохозяйственного колледжа вблизи города Мосул.

Боевики ИГИЛ казнили три сотни человек irgit / Depositphotos

В иракском городе Мосул боевики террористической группировки казнили 284 мужчин и мальчиков. Казни состоялись в четверг и пятницу, 20 и 21 октября, сообщает СNN со ссылкой на собственные источники.

Источник сообщил, что люди были расстреляны. Их тела закопали бульдозером на территории бывшего сельскохозяйственного колледжа.

Ранее сообщалось, что боевики ИГИЛ удерживали 550 семей в качестве "живого щита", готовясь к штурму города Мосул силами антитеррористической коалиции.

Мосул остается последним крупным городом в Ираке, который контролируют боевики "Исламского государства". Город Ракка является столицей ИГ в Сирии.

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Ранее сообщалось, что 20 октября элитные подразделения иракской армии вместе с курдскими военными формированиями "Пешмерга" при воздушной и наземной поддержке международной коалиции во главе с США, начали новое наступление по вытеснению боевиков "Исламское государство" из деревень на восток и север от иракского города Мосул.

Штурм города происходит уже пятый день подряд после объявления операции по восстановлению контроля над Мосулом. Стоит отметить, что разведка Ирака насчитала от пяти до шести тысяч боевиков "Исламского государства", которые держат оборону города Мосул от наступления сил иракской армии, курдской гражданской обороны "Пешмерга" и международной коалиции во главе с США.

В ночь на понедельник, 17 октября, премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил о начале военной операции по освобождению Мосула от ИГ. По данным СМИ, иракские военные и силы полиции, а также курдские формирования "Пешмерга" при поддержке авиации коалиции во главе с США начали массированное наступление на Мосул.

Наземной части операции предшествовала артподготовка и авиаудары по позициям боевиков. Террористы "Исламского государства" подожгли нефть в канавах вокруг Мосула, чтобы скрыть свои позиции от авиации союзников.