Турецкая авиация примет участие в штурме Мосула — премьер

Самолеты ВВС Турции задействуют, "когда придет время".

Турецкая авиация может присоединиться к бомбардировкам Мосула inforesist.org

Турецкие власти договорились с международной коалицией об участии в операции по освобождению иракского города Мосул, который контролируют боевики "Исламского государства".

"Турецкие военные летчики присоединятся к операции, когда придет время", - заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, сообщает Reuters.

В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция готовила тысячи солдат иракской армии и бойцов курдских отрядов самообороны "Пешмерга" перед штурмом Мосула.

"У Турции историческая ответственность в регионе, поэтому мы там будем", - сказал Эрдоган.

В ночь на понедельник премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил о начале военной операции по освобождению Мосула от ИГ. По данным СМИ, иракские военные и силы полиции, а также курдские формирования "Пешмерга" при поддержке авиации коалиции во главе с США начали массированное наступление на Мосул.

Наземной части операции предшествовала артподготовка и авиаудары по позициям боевиков. Террористы "Исламского государства" подожгли нефть в канавах вокруг Мосула, чтобы скрыть свои позиции от авиации союзников.