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В Грузии состоится второй тур парламентских выборов

30 октября в 03:00

Голосование пройдет уже сегодня в 50 из 73 одномандатных избирательных округов Грузии.

Грузия
В Грузии сегодня будут выборы
Pixabay
В Грузии определились одномандатные округа, где пройдет второй тур выборов в парламент, сообщает Центральная избирательная комиссия страны.  

В соответствии с данными, опубликованными ранее Центризбиркомом, в 23 из 73 округов на прошедших 8 октября выборах победили кандидаты от партии "Грузинская мечта" (ГМ), в остальных 50 - ни один из кандидатов не смог набрать больше 50%+1 голосов избирателей, необходимые для выявления победителя. Поэтому ЦИК назначил в них второй тур.

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Как сообщалось, в результате голосования за общепартийные списки 8 октября правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" получила 48,65% голосов. За основанную экс-президентом Грузии партию "Единое национальное движение" проголосовали 27,12% избирателей. Пятипроцентный барьер также преодолел блок "Альянс патриотов Грузии".

77 мест в грузинском парламенте распределят по пропорциональной системе между партиями, получившими более 5% голосов избирателей. 73 депутата избираются в мажоритарных округах.

По материалам: ZN.UA
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