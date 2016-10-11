Европарламент не будет рассматривать вопросы безвизового режима для Украины и Грузии в октябре

Обсуждение механизма приостановки безвизового режима также не включили в повестку дня ближайшей сессии Европейского Парламента.

Вопрос предоставления Украине безвизового режима не включен в повестку дня сессии Европарламента 24-27 октября Flickr/European Parliament

Вопрос предоставления Украинене включен в повестку дня сессии Европейского Парламента, которая пройдет 24-27 октября в Страсбурге.

Об этом свидетельствует проект повестки дня, опубликованный на официальной сайте Европарламента во вторник, 11 октября.

Вопросы визовой либерализации для Грузии, а также о механизме приостановления безвизового режима также отсутствуют в документе.

Как известно, задержка с утверждением этого механизма является главным препятствием для отмены виз для Украины и Грузии, сообщает "Европейская правда".

Напомним, 5 октября, профильный комитет Европарламента согласился с предложением Еврокомиссии ввести безвизовый режим для граждан Грузии. В тот же день еврокомиссар по вопросам соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан завявил, что процедура предоставления Украине безвизового режима с Евросоюзом будет успешной

Ранее, 26 сентября, профильный комитет Европарламента поддержал предоставление Украине безвизового режима. После успешного голосования по докладу и мандату, Европарламент должен будет утвердить состав переговорной команды, которая будет вести переговоры с Еврокомиссией и Европейским Советом. Группу переговорщиков ЕП возглавит британский депутат Клод Мораес. В ее состав также войдет докладчик по Украине Мария Габриэль из Болгарии.