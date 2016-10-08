В Грузии на избирательном участке подрались 200 человек

На участке на юге Грузии были попытки фальсификаций.
На выборах в Грузии уже произошли беспорядки
В Грузии сегодня, 8 октября, в день голосования на парламентских выборахпроизошла массовая драка. 200 человек участвовали в потасовке на участке для голосования в селе Кизиладжгло, расположенного около города Марнеули на юге Грузии. В драке участвовали сторонники партии "Грузинская мечта", блока Пааты Бурчуладзе и "Единого национального движения", сообщает "Интерфакс-Украина".
Во время драки по меньшей мере два человека получили травмы.
В этом населенном пункте большинство избирателей составляют азербайджанцы. Утром на участке были попытки массовых фальсификации.
Использование материалов «ZN.UA» разрешается при условии ссылки на «ZN.UA».
Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.
Все материалы, размещенные на этом сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Материалы в блоке "Новости компаний" публикуются на правах рекламы.