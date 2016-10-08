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В Грузии на избирательном участке подрались 200 человек

8 октября в 21:47

На участке на юге Грузии были попытки фальсификаций.

Грузия
На выборах в Грузии уже произошли беспорядки
В Грузии сегодня, 8 октября, в день голосования на парламентских выборах произошла массовая драка. 200 человек участвовали в потасовке на участке для голосования в селе Кизиладжгло, расположенного около города Марнеули на юге Грузии. В драке участвовали сторонники партии "Грузинская мечта", блока Пааты Бурчуладзе и "Единого национального движения", сообщает "Интерфакс-Украина".

Во время драки по меньшей мере два человека получили травмы.

В этом населенном пункте большинство избирателей составляют азербайджанцы. Утром на участке были попытки массовых фальсификации. 

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Напомним, по результатам экзит-полов на выборах лидирует правящая партия "Грузинская мечта", на втором месте "Единое национальное движение", близкое к Михаилу Саакашвили. 

По материалам: Интерфакс-Украина
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